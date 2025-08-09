セブン-イレブン・ジャパンの高付加価値型PB「セブンプレミアムゴールド」は9月28日に、15周年を迎える。8月5日に、同社は都内で15周年記念PR発表会を行い、商品本部チーフマーチャンダイザーの井手口美紗氏らがリ、ニューアル品や新商品について説明した。山本シェフ(左)と稲田総料理長(右)と井手口氏(中央)「セブンプレミアムゴールド」ブランドは2010年9月に誕生し、現在までに約50アイテムに拡大し、顧客ニーズに応えてきた。