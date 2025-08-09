ついに＜LuckyFes’25＞の日がやってきた。本日8月9日（土）から11日（月・祝）の3日間、国営ひたちなか海浜公園が音楽の楽園となる。まだ朝の8時だけれど、続々とフレンズたちが会場に入ってきた。ここRAINBOW STAGEの前には巨大な大草原が広がり、現在の気温は27度。日中は31度まで上がる予想とのことだが、程度な雲が空に広がり、絶好のフェス日和だ。会場にはラッキーモンスター…通称ラキモンが会場に訪れるフレンズたちをお