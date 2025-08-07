今季トレンドの “サテン素材” は、ツヤと落ち感で大人の装いに上品さをプラスしてくれる頼れる存在。特に【ZARA（ザラ）】では、40・50代が取り入れやすいきれいめデザインが充実しているようです。今回は、いつものコーデに華やかさと抜け感を添えてくれる「サテンアイテム」をご紹介。ぜひ夏の装いをアップデートしてみて。 後ろ姿まで抜かりなし！ 「サテンロングワンピ」 【ZARA】「ZW COLLECTION サテ