直近14の0「できる限りのことはすべてやってきた」【MLB】ドジャース 3ー0 レイズ（日本時間4日・タンパ）ドジャースは3日（日本時間4日）の敵地・レイズ戦で大谷翔平投手が7戦ぶりに「1番・指名打者」に復帰した。ここまで打率.233と苦しむムーキー・ベッツ内野手が再び2番に。カリフォルニア州地元紙「オレンジカウンティ・レジスター」がベッツの苦悩を綴った。ベッツは1番で出場した11試合で43打数8安打（打率.186）、OPS.