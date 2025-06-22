2025Ç¯6·î19Æü¡¢¿·µþÊó¤Ï¡¢²ÏÆî¾Ê¤Ë¤¢¤ëÂ¼¤ÇÀî¤Î¿å¤¬¥Ô¥ó¥¯¿§¤Ë¤Ê¤ë»öÂÖ¤¬È¯À¸¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¤¸¤¿¡£µ­»ö¤Ï¡¢²ÏÆî¾ÊÍìÍÛ»ÔÐð»Õ¶è¤ÎÇÏÆÖÂ¼¤Ç18Æü¤ËÀî¤Î¿å¤¬¥Ô¥ó¥¯¿§¤ËÀ÷¤Þ¤ê¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤¬±ÇÁü¤Ë¼ý¤á¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò¾Ò²ð¡£¸½ÃÏÅö¶É¤Ï19Æü¡¢¥Ô¥ó¥¯¤ËÀ÷¤Þ¤Ã¤¿ÃÓ¤¬Æ±¶è¤ÎÅì´¥¹ÂÃæÎ®¤Ë¤¢¤ëÄéËÉ¤Ç¤»¤­»ß¤á¤é¤ì¤¿¾ì½ê¤Ë¤¢¤ë¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢À¸ÂÖ´Ä¶­¤ä¸ø°Â¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤ÎÉôÌç¤«¤é¤Ê¤ë¹çÆ±Ä´ºº¥°¥ë¡¼¥×¤òÄ¾¤Á¤ËÎ©¤Á¾å¤²¡¢¶áÎÙ´ë¶È¤Ø¤ÎÄ´ºº¤ÈÀî¤Î¿å