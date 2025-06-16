１１６年の歴史を誇る英国秘密情報部（ＭＩ６）に初めて女性局長が誕生した。１５日（現地時間）、ガーディアンによると、キア・スターマー首相はＭ１６の次期首長にブレイズ・メトレウェリ氏（４７）を指名したと発表した。ＭＩ６の首長はこの組織で身元が正式に公開される唯一の人物だ。内部では首長（ｃｈｉｅｆ）という意味で「Ｃ」と呼ばれる。英国主要情報機関のうち、国内情報部門である情報局保安部（ＭＩ５）の歴代首長の