Photo: 小暮ひさのり 吾輩はロボット掃除機である。円形のボディに左右の車輪、お腹にはゴミをかき集めるブラシも吸い上げる口。お尻には2対の愛くるしいモップすらある。吾輩はどこからどう見てもロボット掃除機なのだ。出生は、ついこの間この国に初上陸を成した「MOVA」というメーカー。コードネームは「V50 Ultra」という最新鋭機である。そんな高性能な吾輩なのだから、日本中から声が