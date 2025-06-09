6·î9Æü¡¢·ÝÇ½»öÌ³½ê¡ÖLDH¡×¤¬¿Íµ¤¥Ü¡¼¥«¥ë¡õ¥³¡¼¥é¥¹¥°¥ë¡¼¥×¡ÖDEEP¡×¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎTAKA¡ÊÌÚÂ¼µ®¹À¡¢41¡Ë¤Î³èÆ°µÙ»ß¤ò¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£TAKA¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢5ÆüÇÛ¿®¤Î¡Ö½µ´©Ê¸½Õ ÅÅ»ÒÈÇ¡×¤¬·Ù»¡¥È¥é¥Ö¥ë¤ÎÂ¸ºß¤òÊó¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£»öÌ³½ê¤Ï³èÆ°µÙ»ß¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤êÀâÌÀ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤Îµ­»ö¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Ê2Ëç¡Ë ¡Öµ­»ö¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë·ï¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢ËÜ¿Í¤«¤é¤ÎÊó¹ð¤ò¼õ¤±¤¿Ä¾¸å¤Ë¡¢ÊÀ¼Ò¤Ë¤ÆÂ®¤ä¤«¤Ë