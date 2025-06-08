イングランドおよびウェールズの高等法院が、弁護士が業務においてAIを悪用することを防ぐため、より強力な措置を講じる必要があると語りました。Lawyers could face ‘severe’ penalties for fake AI-generated citations, UK court warns | TechCrunchhttps://techcrunch.com/2025/06/07/lawyers-could-face-severe-penalties-for-fake-ai-generated-citations-uk-court-warns/イギリスで審理された「ホームレス支援をめぐる訴