マンガアプリ「ジャンプ＋」で大好評連載中の『ふつうの軽音部』（原作：クワハリ、作画：出内テツオ）。同作の初となる体験型ポップアップショップ「ふつうの軽音部 放課後さいこー！ポップアップ」が、渋谷PARCO（パルコ）の地下1階「GALLERY X BY PARCO」にオープンした。期間は2025年5月30日（金）～6月16日（月）。  【画像】『ふつうの軽音部』原作のシーンを再現した展示も 数々のマンガ