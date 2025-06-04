【第12話】 6月4日 公開 【拡大画像へ】 フレックスコミックスは6月4日、ねこ末端氏によるマンガ「嘘彼氏でもいいからとにかくシたいましろちゃん」の第12話をCOMICメテオにて公開した。 本作は自己肯定感が低い一方性欲強めな”陰キャ”JK・直本ましろがクラスメートのイケメン“陽キャ”男子・大鷺くんに告白されることから物語が始まる暴走ラブコメディ。第12話では、秘密の逢い