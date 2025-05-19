中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京5月19日】中国外交部の報道官は19日、世界保健機関（WHO）の年次総会、第78回世界保健総会が同日に台湾に関する提案を拒否したことに関し、次の談話を発表した。第78回世界保健総会の総務委員会と全体会議は19日、台湾のオブザーバー参加を求める一部の国の提案を議題にすることを明確に拒否した。これで9年連続の拒否となった。中国台湾地区の国際機関への参加について