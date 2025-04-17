さまざまなファッション誌でカバーを飾り、2022年にはアパレルブランド「ER」を立ち上げてディレクターとしても活動しているモデルのemma。4月18日（金）には、Instagramで約95万人のフォロワーを誇る彼女がトータルプロデュースしたセンスブック『HERE I AM』（SDP）が発売。クランクイン！トレンドでは、こだわりが詰まったセンスブックのことから、30代を迎えた現在の目標までをたっぷり聞いてきました。（取材・文＝森出桜／