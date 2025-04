【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■Hey! Say! JUMP「encore」は、強く相手を想うがゆえの切なさと儚さを隣り合わせた“パラレルラブソング” Hey! Say! JUMPの通算35枚目となるシングル「encore(読み:アンコール)」のリリース日が5月28日に決定した。 今作は、伊野尾慧と伊原六花がW主演を務めるカンテレ・フジテレビ系 火ドラ★イレブン『パラレル夫婦 死んだ“僕と妻”の真実』の主題歌。Hey! Say! JU