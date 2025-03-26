3·î25Æü¡¢6¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖSixTONES¡×¤ÎºÇ¿·¥·¥ó¥°¥ë¡Ø¥Ð¥ê¥¢¡Ù¤Î½é½µÇä¾å¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¶¤ï¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¶Ê¤Ï¡¢¥¸¥§¥·¡¼¤ÈÊ¡ËÜè½»Ò¤¬¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢3·î14Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¤ª¾î¤ÈÈÖ¸¤¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤À¡£¡ÖºÇ°¦¤Î¿Í¤ò¼é¤êÈ´¤¯¿®Ç°¤ò¡¢ÎÏ¶¯¤¤¥á¥í¥Ç¥£¤È¥é¥Ã¥×¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¶Ê¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¹¥É¾¤Ç¤¹¡£3·î19Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¡¢¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥·¥ó¥°¥ë¥é¥ó¥­¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢½é½µÇä¾å36.3ËüËç¤È¡¢20