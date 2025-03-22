コンクリート詰めにされた女児の遺体が大阪府八尾市の集合住宅で見つかった事件で、府警は２１日、女児に暴行を加えて殺害したとして、死体遺棄容疑で逮捕した女児の叔父で無職の飯森憲幸容疑者（４１）（大阪市平野区）を殺人容疑で再逮捕した。飯森容疑者は「言うことを聞かなかったので蹴った」と供述する一方、「殺すつもりはなかった」と殺意を否認している。女児は飯森容疑者の姉の娘（当時６歳）。発表では、飯森容疑者