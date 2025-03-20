21À¤µªÏÈ¤Ç½Ð¾ì¤¹¤ë°í´ô¤¬¡ÈÃÏ¸µ¡É¤ÎÅìÍÎÂçÉ±Ï©¤ÈÂÐÀï¤·¤¿Âè97²óÁªÈ´¹â¹»ÌîµåÂç²ñ¤Ï20Æü¡¢Âç²ñÂè3Æü¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Âè3»î¹ç¤ÇÅìÍÎÂçÉ±Ï©¡ÊÊ¼¸Ë¡Ë¤È21À¤µªÏÈ¤Ç½Ð¾ì¤¹¤ë°í´ô¡ÊÄ¹ºê¡Ë¤¬ÂÐÀï¡£»î¹ç¤Ë¤Ï2-7¤ÇÇÔ¤ì¤¿¤¬¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤òËä¤á¤ëÂç±þ±çÃÄ¤¬¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥¢¥Ä¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£¸¼³¦Æç¤Î°í´ôÅç¤«¤é¹Ã»Ò±à¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤À°í´ô¡£½é¤Î¶å½£Âç²ñ¤Ç8¶¯Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¡¢21À¤µªÏÈ¤È¤·¤Æ½Õ²ÆÄÌ¤¸¤Æ½é½Ð¾ì¡¢Á´Áª¼ê¤¬ÃÏ¸µ½Ð¿È¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢±þ±çÃÄ¤âµ¤