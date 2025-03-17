¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÉÔÄê´üÊüÁ÷ÈÖÁÈ¡ÖWorldBaseball¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤¿¤Þ¥Ã¥Á¡ª¡×¤¬16Æü¿¼ÌëÎí»þ30Ê¬¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¸µµð¿Í¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¸µÌÚÂç²ð¡Ê53¡Ë¤¬½Ð±é¡£¹Ã»Ò±à¤òÀÊ¤±¤ó¤·¤¿¾åµÜ¹â¹»»þÂå¤Î¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤ò¼«Ëý¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¿¤Þ¥Ã¥Á¡ª¡×¤Ï2007Ç¯¤«¤éÉÔÄê´üÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÌîµå¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡£ÈÖÁÈ³«»Ï¤«¤é¥ê¡¼¥À¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿ÃæµïÀµ¹­»á¡Ê52¡Ë¤Ï1·î¤Ë·ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¤·¤¿¤¬¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó