2月21日、英紙フィナンシャル・タイムズ（以下、FT紙）が、菅義偉元首相や元テスラ社外取締役の水野弘道氏らのグループが、米テスラ社による日産への出資計画を策定したと報じた。この報道の直後、日産の株価は一時、12％も急騰している。【画像】妻・真理子さんは上品な白のセットアップで…菅義偉元首相の貴重な“夫婦ツーショット”をみるしかし、水野氏やテスライーロン・マスクCEOは相次いで報道を否定。果たして、菅元