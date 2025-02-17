トヨタ新「ハイエース」登場！何が変わった？トヨタは2025年2月7日、「ハイエースバン」の特別仕様車「スーパーGL“DARK PRIME S”（以下、スーパーGLダークプライムS）」を発表し、同日より販売を開始しました。これまでのモデルと何が違うのでしょうか。エンジンも足回りも強化!?ハイエースバンは1967年に初代モデルがデビューし、商用車として高い実用性と耐久性を誇るトヨタのロングセラーモデルです。現行モデルは2004年