上履きをはかずに外履きのままの「一足制」を導入する公立の小中学校が東京都で増えてきています。一方で子どもたちからは意外な反応も…。【写真を見る】都内の小中学校で広がる「上履き廃止」…“土足のまま”の学校生活に子どものホンネは？【THE TIME,】東京・港区で「一足制」が増えるワケ「昔、学校って土足ダメだったんですよね、お母さんが言ってた」（小4男子）「下駄箱でしょ、昔は」（小4女子）東京の「港区立芝浜小学