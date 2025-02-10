財務省は１０日、違法薬物を密輸入した疑いなどがある計１８７人分の住所や氏名などの個人情報を含む文書を、関税局調査課の職員が紛失したと発表した。職員は６日、横浜税関で関税法違反事件に関する行政文書を受け取り、夜に横浜市内で同税関の職員らと飲酒。７日午前０時頃、東京都内の駅で電車を降りた際、文書を入れたかばんを紛失したことに気づいた。文書には違法薬物を密輸入した疑いがある２６人のほか、大麻の実の送