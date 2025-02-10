歌手・GACKT（51）が10日までにX（旧ツイッター）を更新。回転寿司大手スシローが、CMキャラクターの笑福亭鶴瓶（73）を使用した広告を順次再開することを公式サイトで発表し、鶴瓶に謝罪したことに言及した。鶴瓶は中居正広氏（52）と被害女性らが参加した2023年5月のバーベキューパーティーに出席していたことが先月25日配信の週刊文春電子版で報じられ、スシローは同29日から広告を見合わせた。ネット上では「その場に一緒