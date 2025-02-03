Image: Koshiro K / Shutterstock.com 2025年2月3日、「OpenAIがAI専用端末の開発をする」と日経新聞が朝刊の1面で大きく報じました。この端末はスマートフォンに代わるデバイスとなることを狙ったもの。AI技術を最大限に活用し、AppleやGoogleが独占するスマートフォン市場に対抗する気まんまんです。どんなデバイスになるの？OpenAIのAI専用端末は、従来のスマートフォンとは異なるコンセ