日本ハムの清宮幸太郎内野手（２５）がコンディション不良で自主トレ先の大分から２０日に帰京し、病院で検査を受けることが２２日、分かった。この日は、千葉・鎌ケ谷の２軍施設でランニングやダッシュ、キャッチボールを行った。負傷箇所は左手とみられる。来月からの春季キャンプは１軍が内定しているが、球団幹部は、病院での診断結果を待ち、新庄監督らと話し合った上で、振り分けを再検討する見通しだ。昨年は１月の名護