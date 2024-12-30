21年3月に解散したお笑いコンビ「ザブングル」が30日放送のテレビ朝日「アメトーーク年末SP」（後6・00）で、3年半ぶりに再会を果たして一夜限りの“復活”を果たした。「運動神経悪い芸人」のコーナーで、芸能界を引退した松尾陽介さんが出演。ハンドボールで「パス受けシュート」に挑戦した際に松尾さんが「うちの元相方、ハンドボール大好きでイベントに呼ばれてた。そこに僕はいつもついて行かされてて。シュートぐらいだ