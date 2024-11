現代社会において、年齢や発達に比べて注意力が足りない、衝動的で落ち着きがないなどの特徴を症状とする注意欠如多動症(ADHD)は、神経発達症や発達障害とみなされています。しかし、ADHDの科学的理解が進むにつれて、専門家は「ADHDを障害とみなすべきなのか」について疑問を抱いています。Researchers are questioning if ADHD should be seen as a disorderhttps://www.economist.com/science-and-technology/2024/10/30/resear