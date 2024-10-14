放送前から大きな反響を呼んだドラマ『3年C組は不倫してます。』（日本テレビ系）。高校生の妊娠、不倫といった多様な恋を描くサスペンスである本作は「不倫の恋にあんな報いが待っているなんて」という台詞で幕を開け、既婚者が未成年にパパ活を迫るシーンも。もちろん高校生との不倫はあり得ない行為ですが、40代が高校時代を思い起こしてみると、当時は不倫している同級生が多数いたように思います。「大人が女子高生を餌食にす