懲戒処分は不可避8日、「東京地検特捜部に在籍していた48歳男性検事が捜査で取り調べをした女性と不適切な関係にあった」件が相次いで報じられた。特捜検事本人はエース中のエースとの評価をされていたようだが、何が起こったのか。【実際の写真】「事件の一部始終」が丸っこい字でビッシリ…大阪地検元トップの直筆文書「男性検事は、現場の検事をとりまとめるキャップと呼ばれる主任検事を東京地検特捜部で務めていました。2