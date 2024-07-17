今永はメジャー1年目で球宴デビュー…野茂以来2人目の快挙【MLB】ア・リーグ ー ナ・リーグ（日本時間17日・アーリントン）カブスの今永昇太投手が16日（日本時間17日）、米テキサス州アーリントンで行われたMLBオールスターゲームの4回に登板。1回無安打無失点、1奪三振に抑えた。登板前にはドジャースの大谷翔平投手が3ランを放っており「彼はこの場でもさらにスターになってしまうのかと、ちょっとジェラシーを感じました」と