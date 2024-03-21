回転寿司チェーン「くら寿司」は3月22日から、「極上かに」フェアを開催する。【関連記事】くら寿司「ちいかわ」コラボ開催、店頭配布はクリアファイル･A5ノート･下敷き、“びっくらポン”限定グッズはフィギュア･缶バッジ･マスキングテープ登場/ちいかわキャンペーン「極上かに」フェアでは、「絶品かに手巻き(一貫)」や「特大生ズワイガニ(一貫)」、「贅沢かに二種盛り」など、“かに”を使用したメニューを多数展開する。開催期