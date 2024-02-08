リオネル・メッシの騒動に、なぜか韓国国民が反応している。【写真】メッシの“ドタバタ”韓国訪問劇MLSのインテル・マイアミに所属するメッシが2月6日、都内で来日記者会見を開催した。この場でメッシは、7日に行われた昨季Ｊ1王者・ヴィッセル神戸との試合への意気込みなどを語ったが、最も注目を集めたのは香港での一件だった。先立って4日、インテル・マイアミと香港選抜チームの一戦では、メッシ、ルイス・スアレスの欠場が物