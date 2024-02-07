香港警察は６日、カナダに逃避した民主化活動家の周庭（アグネス・チョウ）氏（２７）に対し、指名手配を下したと明らかにした。香港の英文虎報などによると、この日、香港警察は「保釈条件を破って逃げた周庭氏は法と秩序を全面的に無視した」として周氏が公式に手配の対象になったと伝えた。また「周氏が法の審判を受けるようにすべての力を注ぐ」と明らかにした。また「逃亡犯は香港から逃げるとしても法的責任を避けられるとい