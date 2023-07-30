ロシアによるウクライナ侵攻はいつ終わるのか。安全保障の研究者であり、『日本で軍事を語るということ軍事分析入門』（中央公論新社）を上梓した防衛研究所防衛政策研究室長の高橋杉雄氏に聞いた――。（聞き手・文＝政治ジャーナリスト・清水克彦）撮影＝西田香織防衛研究所防衛政策研究室長の高橋杉雄氏 - 撮影＝西田香織■ウクライナ戦争はあと3年以内に収束する？――最近では、ロシアの民間軍事会社、ワグネルの反乱やウク
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 大食い美女・高橋ちなりさん死去
- 2. 「セックスフルの悩み」漫画好評
- 3. 大谷が2日連続で痙攣 医師が警鐘
- 4. 大谷選手ご存知? 日テレに批判
- 5. 花火に人殺到…破壊行為や搬送も
- 6. Amazonから荷物100箱 米女性困惑
- 7. 1日15万円稼ぐ 19歳の特殊事情
- 8. 18歳未満お断り 店主が語る真相
- 9. 45歳でマンション購入 女の末路
- 10. 「乱倫イベント」なくならない訳
- 1. 花火に人殺到…破壊行為や搬送も
- 2. 退職6人? BIGMOTOR楽観視に指摘
- 3. 損保ジャパンの「決断」に指摘も
- 4. テラス崩落で客25人が海へ 海外
- 5. 美少女イラスト炎上 なぜ何度も?
- 6. 上半期ブレイク芸人1位に異論
- 7. コロナ用の機器 30万個が未返却
- 8. 自民党女性局の仏研修に批判の声
- 9. 高齢夫婦死亡 エアコンつけずか
- 10. 手足3本失って11年「奇跡」実感
- 1. 葬儀業界の闇を告発した投稿話題
- 2. 山口代表 木原氏の報道に言及
- 3. ビッグモーターの追及本格化へ
- 4. 山口氏 解散「早ければ秋にも」
- 5. BIGMOTOR「除草剤」疑惑認め謝罪
- 6. 木原氏妻の疑惑巡り会見要望続出
- 7. 小池百合子都知事 去就明言せず
- 8. 経産副大臣が静岡県知事を批判
- 9. 首切断 温厚な夫婦の奇妙な異変
- 10. 車の「検査標章」貼付位置変更に
- 1. Amazonから荷物100箱 米女性困惑
- 2. 入国審査官が臓器密売に協力か
- 3. コックリさんで36人が失神 海外
- 4. ウ軍 北朝鮮製ロケット弾使用か
- 5. 韓国で新型コロナ感染者が急増
- 6. マサイに惚れた日本人 交際0日婚
- 7. ロシア人は帰れ 逃亡者待つ拒絶
- 8. 法守る人は弱い人…韓国の考え方
- 9. 韓国女優 整形手術の悲哀を告白
- 10. 5歳兄が弟射殺 2人から薬物検出
- 1. 45歳でマンション購入 女の末路
- 2. 年収600万 60歳退職に必要な貯蓄
- 3. リサイクルBOXのトンデモ実態
- 4. 閉店した「巨大商業施設」1位は
- 5. 楽モバは失速…格安スマホが逆襲
- 6. 「パワハラ会社」ヤバい7大兆候
- 7. 公務員の年収が低い自治体 1位
- 8. 車中泊で遭遇「ヤバいトラブル」
- 9. ファミマのティッシュ天才と話題
- 10. 壁掛けテレビ 採用しなかった訳
- 1. 夏の旧車トラブル 一番多いのは?
- 2. Appleが「X」を認めない理由
- 3. 新郎父もサクラ…地獄の結婚式に
- 4. 今売れてる4K搭載テレビTOP10
- 5. 40年前のPCが現役で使われる現場
- 6. 今売れてるスマートフォンTOP10
- 7. 週休3日制を実施 社員の感想は
- 8. 30秒でつくる「究極のおにぎり」
- 9. ダイソンヘッドホン 気になる点
- 10. iPhone15 Pro Max カメラ大型化?
- 1. 大谷が2日連続で痙攣 医師が警鐘
- 2. 大谷選手ご存知? 日テレに批判
- 3. 大谷翔平に申告敬遠 敵投手謝罪
- 4. 山口俊氏 暴行事件の真相を告白
- 5. 46歳の田中英寿 体型に韓国驚き
- 6. 大谷翔平に「もしかして…」の声
- 7. 大谷に打たれ指揮官を一喝…波紋
- 8. 大谷と他球団スターの交流が話題
- 9. 「なぜ大谷と勝負」選手が猛抗議
- 10. 怪物ジャッジ完全復活 敵地熱狂
- 1. 大食い美女・高橋ちなりさん死去
- 2. 1日15万円稼ぐ 19歳の特殊事情
- 3. 「胸揉まれた」発言で訴えられる
- 4. 粗品「すべて失った」離婚に言及
- 5. 大食い美女・高橋ちなりさん死去
- 6. マツコ 銀行員のショックな一言
- 7. 橋下氏 泉健太氏を「呼び出し」
- 8. 劇団四季出演の女優 金銭騒動か
- 9. 隅田川花火 テレ東に感謝の声
- 10. 絶滅危惧のウナギ なぜ食べてOK?
- 1. 「セックスフルの悩み」漫画好評
- 2. 驚いた「結婚報告」令和1位は?
- 3. 60kgから40kg台へ 減量成功の訳
- 4. 便利すぎて感動 セリアグッズ5選
- 5. 妻既読無視 離婚目前と気づく夫
- 6. アッシー扱いするママ友を撃退
- 7. 職場恋愛 クズ過ぎる結末にあ然
- 8. 義実家イヤ 妻「ズルい言い訳」
- 9. 授乳中に義父突撃 恐怖に叫び
- 10. 彼氏が彼女に隠している残酷事実