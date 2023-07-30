ロシアによるウクライナ侵攻はいつ終わるのか。安全保障の研究者であり、『日本で軍事を語るということ軍事分析入門』（中央公論新社）を上梓した防衛研究所防衛政策研究室長の高橋杉雄氏に聞いた――。（聞き手・文＝政治ジャーナリスト・清水克彦）撮影＝西田香織防衛研究所防衛政策研究室長の高橋杉雄氏 - 撮影＝西田香織■ウクライナ戦争はあと3年以内に収束する？――最近では、ロシアの民間軍事会社、ワグネルの反乱やウク