「BCNランキング」2023年2月27日から3月5日の日次集計データによると、Androidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位Reno7 A（OPPO）2位Pixel 6a(au)（Google）3位Pixel 6a(Softbank)（Google）4位Xperia 10 IV（ソニー）5位AQUOS wish2 SH-51C（シャープ）6位Galaxy A53 5G SC-53C（SAMSUNG）7位arrows We FCG01（FCNT）8位Pixel 7(au)（Google）8位Xperia 10 IV SO-52C（ソニー）10