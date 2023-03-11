「BCNランキング」2023年2月27日から3月5日の日次集計データによると、Androidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位Reno7 A（OPPO）2位Pixel 6a(au)（Google）3位Pixel 6a(Softbank)（Google）4位Xperia 10 IV（ソニー）5位AQUOS wish2 SH-51C（シャープ）6位Galaxy A53 5G SC-53C（SAMSUNG）7位arrows We FCG01（FCNT）8位Pixel 7(au)（Google）8位Xperia 10 IV SO-52C（ソニー）10
ランキング
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- 1. WBC 韓国の悪送球に「最悪」批判
- 2. 大谷に韓国も釘付け…仰天珍風景
- 3. 睨んだヌートを韓国メディア批判
- 4. 川口春奈の腕時計 価格に驚く声
- 5. 村上宗隆の「不振」は大谷影響?
- 6. 三浦氏 不正受給報道で驚き発言?
- 7. 「外国人ホームレス」急増の背景
- 8. 生徒に頭突きなど 1人鼓膜破れる
- 9. ヌートバーに死球 怒りの表情
- 10. ガーシー議員 立花氏に不満露わ
- 1. 三浦氏 不正受給報道で驚き発言?
- 2. 「外国人ホームレス」急増の背景
- 3. 生徒に頭突きなど 1人鼓膜破れる
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- 6. YouTuber確定申告せず700万追徴
- 7. 両親殺害した長男 九大生と判明
- 8. 大谷の両親が絶対しなかったこと
- 9. 頭撃たれた? 南米で日本人死亡
- 10. 回転寿司レーンでAV動画流す?
- 1. 市長が「かじり」批判…擁護の声
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- 4. “滝山病院事件”で国会論戦 野党は“…
- 5. 「自分の党の法案把握してない」…子育…
- 6. 放送法文書 「圧力」発言記載でも「強…
- 7. 東日本大震災から１２年 公明が声明「…
- 8. 立花党首が辞任へ 党名も変更
- 9. 岸田首相、日韓戦で始球式＝右に暴投、…
- 10. 放送法の「政治的公平」 総務相、解釈…
- 1. 香港モデル切断事件 新たな展開
- 2. 30m下に3歳弟が転落 7歳兄が救う
- 3. 「親日派になる」発言に謝罪要求
- 4. 露がインフラ攻撃に固執する理由
- 5. 海面上昇 アジアで水没の恐れも
- 6. 韓国で「政治やめて」遺書で訴え
- 7. 西洋版コックリさん? 28人が失神
- 8. ウクライナ地雷除去に日本の技術
- 9. 中国で「白髪運動」が弾圧される
- 10. 露ミサイル「兵器かきあつめ」か
- 1. 北海道の郵便局の「地図化」話題
- 2. SVB傘下シリコンバレー銀行破綻
- 3. 米メタ Twitterに似たSNS開発へ
- 4. ヌートバー効果? ミルの売上が増
- 5. 社長の出身大学 12年連続1位は
- 6. 「デリカミニ」発売前から大人気
- 7. 13日にマスク緩和もやめられず?
- 8. 全国旅行支援 4月以降も継続へ
- 9. 楽天セール 50％ポイント還元も
- 10. 「子を怒鳴る親」を脱出する秘策
- 1. iPhoneの画面 自由にする方法
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- 3. 未成年の画像集 Pinterestに指摘
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- 6. メルカリ低評価との取引 対処法
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- 1. WBC 韓国の悪送球に「最悪」批判
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- 4. 村上宗隆の「不振」は大谷影響?
- 5. ヌートバーに死球 怒りの表情
- 6. WBC韓国戦 日本が13−4で大勝
- 7. 大谷にあわや死球…大ブーイング
- 8. ヌートバーに対する発言を謝罪
- 9. WBCで歴史的大敗 韓国紙は辛辣
- 10. 「ヌートバー批判」トレンド入り
- 1. 川口春奈の腕時計 価格に驚く声
- 2. 安藤サクラ「引退告白」していた
- 3. 「ハッチポッチ」Eテレで放送へ
- 4. 最優秀主演女優賞は岸井ゆきの
- 5. 芦田愛菜 女子アナ転身の可能性?
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- 7. アイドルメンバー5人全員が脱退
- 8. 発達障害と診断された芸人の涙
- 9. 徳井 ザキヤマに心折られた過去
- 10. WBC番組降板に激怒「責任とれ」
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