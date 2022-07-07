Image: Thorbjörn Jemander/YouTube °¦¤¹¤Ù¤­Êª¹¥¤­¤µ¤ó¡£45Ç¯¤âÁ°¤Î¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤ÇYouTubeÆ°²è¤òºÆÀ¸¤·¤Æ¤ß¤¿¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ìÁêÅö¤ÎÃÎ¼±¤Èµ»½Ñ¤È¥¬¥Ã¥Ä¤¬¤Ê¤¤¤È¤Ç¤­¤Ê¤¤¡¢¤Þ¤µ¤ËºÍÇ½¤ÎÌµÂÌ»È¤¤´ë²è¤Ç¤¹¤¬¡¢¥®¥º¥â¡¼¥É¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¤ÎÂç¹¥¤­¡ªÊª¹¥¤­¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ËÄ©¤ó¤À¤Î¤ÏYouTuber¤ÎThorbjörn Jemander¤µ¤ó¡£»ÈÍÑ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢1958Ç¯ÁÏ¶È¡¢70Ç¯Âæ¸åÈ¾¤«¤é80Ç¯ÂæÁ°È¾¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥³¥ó