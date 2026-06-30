冒険の前に準備を忘れるな！ホミロット4世が依頼する夏限定クエスト ドラゴンクエスト アイランド『夏の冒険じゅんび大作戦！』 7月14日（火）より開催
～WEB予約者限定で“たまねぎキングうちわ”をゲット～
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/354130/images/bodyimage1】
淡路島アニメパーク「ニジゲンノモリ」の大人気アトラクション「ドラゴンクエスト アイランド いにしえの魔神と導かれし冒険者たち」では、WEB予約者限定イベント『夏の冒険じゅんび大作戦！』を、2026年7月14日（火）から9月14日（月）までの期間限定で開催いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/354130/images/bodyimage2】
『夏の冒険じゅんび大作戦！』は、ホミロット4世が冒険者たちへ依頼する夏限定の特別クエストです。モンスターとの戦いが待つ冒険の旅路では、武器や防具だけでなく、暑さに負けないための準備も欠かせません。そこでホミロット4世は、WEB予約でチケットを購入した冒険者たちに向けて、“夏の冒険に必要な準備を整える”という特別なミッションを用意しました。
見事クエストを達成した冒険者には、報酬として「たまねぎキングうちわ」をプレゼント。おなじみのモンスター「たまねぎキング」が描かれた限定うちわは、まるで風の呪文“バギ”を唱えたかのような爽やかな風を届け、冒険の旅を快適にサポートします。
さらに、この夏は期間限定イベント「マヒャド修得の試練」も同時開催。暑さを吹き飛ばす呪文の力と万全の準備を手に入れ、ホミロット4世からの依頼を達成した真の冒険者として、最高の冒険へ出発しよう！
■『夏の冒険じゅんび大作戦！』概要
開始：
2026年7月14日（火）～9月14日（月）
対象：
WEB予約にて「ドラゴンクエスト アイランド」のアトラクションチケットをご購入いただいたお客様
内容：
WEB予約者限定で、ホミロット4世からの特別クエスト『夏の冒険じゅんび大作戦！』に挑戦。
夏の冒険に向けた準備を整え、クエストを達成したお客様へ、クリア報酬として「たまねぎキングうちわ」をプレゼントいたします。
料金：
無料 ※別途アトラクション入場チケットが必要
HP：
https://nijigennomori.com/dragonquestisland/?utm_campaign=pr
備考：
記載は現時点のもので、変更の可能性があります
※ノベルティは数量限定のため、なくなり次第配布を終了する場合がございます。また、イベント内容は予告なく変更・終了となる場合がございます。
問合わせ：
株式会社ニジゲンノモリ 「ニジゲンノモリ」運営事務局 Tel 0799-64-7061
■『ドラゴンクエスト アイランド いにしえの魔神と導かれし冒険者たち』概要
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/354130/images/bodyimage3】
「ドラゴンクエスト」の世界をリアルとデジタルを融合させて表現した、フィールドRPGアトラクション。アトラクション参加者は、オリジナルストーリーに沿いながら、自分自身が物語の主人公となり、冒険を通じて、「ドラゴンクエスト」の世界を堪能することができる。黄金の腕輪を探すメインクエストとサブクエスト「カンダタからの挑戦状！」に加え、新たなサブクエストも登場しオリジナルのストーリーを楽しむことができる。（https://nijigennomori.com/dragonquestisland/?utm_campaign=pr）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/354130/images/bodyimage4】
(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX
配信元企業：株式会社ニジゲンノモリ
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淡路島アニメパーク「ニジゲンノモリ」の大人気アトラクション「ドラゴンクエスト アイランド いにしえの魔神と導かれし冒険者たち」では、WEB予約者限定イベント『夏の冒険じゅんび大作戦！』を、2026年7月14日（火）から9月14日（月）までの期間限定で開催いたします。
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『夏の冒険じゅんび大作戦！』は、ホミロット4世が冒険者たちへ依頼する夏限定の特別クエストです。モンスターとの戦いが待つ冒険の旅路では、武器や防具だけでなく、暑さに負けないための準備も欠かせません。そこでホミロット4世は、WEB予約でチケットを購入した冒険者たちに向けて、“夏の冒険に必要な準備を整える”という特別なミッションを用意しました。
見事クエストを達成した冒険者には、報酬として「たまねぎキングうちわ」をプレゼント。おなじみのモンスター「たまねぎキング」が描かれた限定うちわは、まるで風の呪文“バギ”を唱えたかのような爽やかな風を届け、冒険の旅を快適にサポートします。
さらに、この夏は期間限定イベント「マヒャド修得の試練」も同時開催。暑さを吹き飛ばす呪文の力と万全の準備を手に入れ、ホミロット4世からの依頼を達成した真の冒険者として、最高の冒険へ出発しよう！
■『夏の冒険じゅんび大作戦！』概要
開始：
2026年7月14日（火）～9月14日（月）
対象：
WEB予約にて「ドラゴンクエスト アイランド」のアトラクションチケットをご購入いただいたお客様
内容：
WEB予約者限定で、ホミロット4世からの特別クエスト『夏の冒険じゅんび大作戦！』に挑戦。
夏の冒険に向けた準備を整え、クエストを達成したお客様へ、クリア報酬として「たまねぎキングうちわ」をプレゼントいたします。
料金：
無料 ※別途アトラクション入場チケットが必要
HP：
https://nijigennomori.com/dragonquestisland/?utm_campaign=pr
備考：
記載は現時点のもので、変更の可能性があります
※ノベルティは数量限定のため、なくなり次第配布を終了する場合がございます。また、イベント内容は予告なく変更・終了となる場合がございます。
問合わせ：
株式会社ニジゲンノモリ 「ニジゲンノモリ」運営事務局 Tel 0799-64-7061
■『ドラゴンクエスト アイランド いにしえの魔神と導かれし冒険者たち』概要
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「ドラゴンクエスト」の世界をリアルとデジタルを融合させて表現した、フィールドRPGアトラクション。アトラクション参加者は、オリジナルストーリーに沿いながら、自分自身が物語の主人公となり、冒険を通じて、「ドラゴンクエスト」の世界を堪能することができる。黄金の腕輪を探すメインクエストとサブクエスト「カンダタからの挑戦状！」に加え、新たなサブクエストも登場しオリジナルのストーリーを楽しむことができる。（https://nijigennomori.com/dragonquestisland/?utm_campaign=pr）
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(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX
配信元企業：株式会社ニジゲンノモリ
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