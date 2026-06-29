航空ドメインの優位性を再定義 ― ローデ・シュワルツがILAにて次世代のドローン対処（C-UAV）、宇宙ソリューション、指向性通信システムを発表

ローデ・シュワルツ・ジャパン株式会社

ローデ・シュワルツは、ILA Berlin 2026において、高堅牢性のクロスドメイン通信、宇宙ドメインの情報収集能力、そして次世代のドローン対処（C-UAV）ソリューションを公開します。これらは、主権空域を保護し、迅速かつ暗号化された情報交換を可能にし、紛争環境下でも作戦の自由を維持することに貢献します。

NEMACS：ローデ・シュワルツが提供する完全にネットワーク化されたマルチポイント通信システム

2026年6月8日、ベルリン ― 航空領域はかつてない圧力にさらされています。脅威の進化、過密化する空域、そして迅速かつ信頼性の高い情報交換の必要性により、制空権の確保は極めて重要な任務となりました。これに応えるため、ローデ・シュワルツはILA 2026において、重要なアセットを保護し、作戦の自由を維持し、紛争環境下で航空主権を強化する、セキュアな通信とドローン対処（C-UAV）のソリューションを披露します。さらに、宇宙ミッションにおける通信、試験、監視、そして安定した運用を支える包括的な無線周波数（RF）ソリューションも提供します。弊社の展示ブース（ホールD、ブース390）では、高度なソフトウェア無線による航空機間通信から最先端のドローン対処（C-UAV）技術まで、幅広いソリューションをご覧いただけます。

新ポートフォリオは、陸・海・空を確実に繋ぐハイエンドな暗号化無線通信を実現し、高烈度妨害環境でも作戦能力を保証します。航空交通管制（ATC）向けのIPベースの音声・データソリューションは、秘匿情報や暗号化された通信の安全な分離を認証しており、安全で主権的なATC運用を可能にします。堅牢化かつ暗号化された指揮統制リンクは、統合軍全体で迅速かつ正確な意思決定を支援し、指向性のあるセキュアな通信は、各領域の部隊間の連携のために不可欠な精度と信頼性を高めます。

また、ILA 2026では、2つの旗艦ソリューションが初公開されます。ドイツで開発された多層型ドローン対処（C-UAV）システム「THORIS」は、輸送部隊や車列を移動しつつ保護し、敵対的なドローンを探知・類別・妨害するよう設計されています。次世代の指向性通信スイート「NEMACS」は、被探知性・被傍受性を極限まで低減したリンクを提供し、マルチドメイン作戦における部隊間の信頼性の高い暗号化データ・音声通信を可能にします。

ローデ・シュワルツの宇宙関連事業は、衛星通信、RF試験・計測、宇宙領域監視技術、そして宇宙からのSIGINT（信号情報）/EW（電子戦）に注力しています。弊社は、衛星、ペイロード、ユーザー端末、地上局、5G非地上系ネットワーク（NTN）を試験するためのツールやシステムを提供しており、開発から軌道上運用に至るまでの性能検証を支援します。さらに、政府・国防・民間の衛星ネットワークにおける干渉探知、セキュア通信、情報用途向けの衛星通信監視およびSIGINT/EW機能も提供しています。

ローデ・シュワルツの戦略プログラム担当バイスプレジデントであるChristoph Pointnerは次のように述べています。「航空主権はもはや静的な概念ではなく、強靱なセキュアネットワークと、リアルタイムのクロスドメイン認識に依存する動的な能力です。当社のポートフォリオは、今日の軍隊に対し、電波スペクトラムを自律的に活用し、新たなドローンの脅威から防衛し、陸・海・空の垣根を越えてより迅速で的確な意思決定を行うために必要な能力を提供します。」

ILAでの実演では、模擬車列環境における「THORIS」のライブ運用や、「NEMACS」の指向性リンクによる航空ノードと地上ノード間の体験デモ、さらに秘匿通信を分離したセキュアなATC通信スイートのエンドツーエンドの展示などが予定されています。

ILA 2026にお越しの際は、ホールD、ブース390のローデ・シュワルツにお立ち寄りいただき、デモンストレーションと詳細なブリーフィングをぜひご体験ください。

【ローデ・シュワルツ・ジャパン株式会社について】

Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG.（以下ローデ・シュワルツ社）は、1933年、ドイツ・ミュンヘンでDr. Lothar RohdeとDr. Hermann Schwarzによって設立されました。テクノロジー分野のパイオニア設立電子計測、技術システム、ネットワークおよびサイバーセキュリティの各部門を通じ、より安全に “つながる” 社会の実現を目指しています。ローデ・シュワルツ・ジャパン株式会社は、2003年にローデ・シュワルツ社の完全な独立会社として発足し、自動車、ワイヤレスコミュニケーション、エレクトロニクス、航空防衛など多岐にわたる分野で、日本国内の製品販売およびサービス・サポートを行っています。

※R&S(R)は、Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG.の登録商標です。

※すべてのプレスリリースは、画像のダウンロードを含め、http://www.press.rohde-schwarz.com からインターネットでご提供しています。

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〒141-0033

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ローデ・シュワルツ・ジャパン株式会社

マーケティング部 関野 敏正（Toshimasa Sekino）

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Eメール：Toshimasa.Sekino@rohde-schwarz.com

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