【初のオンライン開催！】税理士法人チェスター　夏の採用説明会を開催　※顔出し不要・途中入退室自由

税理士法人チェスター

相続税専門の税理士法人チェスター（本社：東京都中央区、代表社員：福留正明・荒巻善宏、以下チェスター）は2026年8月27日（木）に、「事務所説明会」をオンラインにて開催いたします。

これまでご好評をいただいている対面形式での説明会も継続しつつ、より多くの方に柔軟にご参加いただけるよう、今回初めてオンラインライブ配信での開催を決定いたしました。

全国どこからでも、お昼休みの時間を利用して気軽にご参加いただける内容となっております。

対面形式での事務所説明会も8月中に開催を予定しております！

詳細についてはこちら(https://chester-tax.com/recruit/recruit/#visit)から。

■ 本イベントの特徴

1. 初のオンライン開催！全国どこからでも気軽に参加可能

チェスターではこれまで、オフィスの雰囲気やメンバーの温度感を直接感じていただける

「対面での説明会」を大切にしてまいりました。

今年度も対面形式での開催は継続してまいりますが、今回は「遠方に住んでいるため訪問が難しかった」「まずは気軽に話を聞いてみたい」という方のニーズにお応えし、初のオンラインライブ配信

（Google Meet）を実施いたします。※Googleアカウントが無くてもご視聴いただけます。

ご自宅やオフィスなど、全国どこからでもアクセス可能です。

2. お昼休みの30分間！顔出し不要＆途中入退室自由☆

開催時間は12:10～12:40の30分間です。お昼休みのスキマ時間を有効活用していただけます。

また、参加者の皆様の顔出し（カメラオン）は不要で、途中参加や途中退出も自由です。

現職でお忙しい方でも、リラックスした環境で、お気軽にご視聴いただけます。

3. チャット形式の質疑応答コーナーを設置（事前質問を最優先で回答）

当日は、皆様からの疑問にリアルタイムでお答えする「チャット形式の質疑応答コーナー」をご用意しております。なお、お申し込み時にいただいた事前質問から最優先で回答させていただきますので

働き方や業務内容など、気になる点をクリアにできる絶好の機会です。

■ 開催概要

・開催日時： 2026年8月27日（木） 12:10 ～ 12:40

・開催形式： Google Meetによるオンラインライブ配信

※Googleアカウントが無くてもご視聴いただけます。

・参加形式： 途中参加・途中退出自由、顔出し（カメラ）不要

【お申し込み方法】

以下の専用フォーム（Googleフォーム）よりお申し込みください。

申込URL： [https://forms.gle/EAbFazmmoEV9mFcQ6]

■対面での事務所説明会も8月に開催予定！

当事務所の雰囲気や働くメンバーの様子を直接体感していただける、対面形式での事務所説明会も8月中に開催を予定しております。 「実際のオフィスを見てみたい」「対面でじっくり質問や相談をしてみたい」という方は、ぜひ対面説明会へのご参加もご検討ください。

詳細はについてはこちら(https://chester-tax.com/recruit/recruit/#visit)から。

■税理士法人チェスターとは

2008年6月に創業し、相続税申告実績は累計19,000件以上、年間3,000件以上の国内最大級の相続税専門の税理士事務所です。全国に19拠点を展開し、グループ会社には不動産会社、司法書士事務所、行政書士事務所、弁護士事務所などあらゆる相続に関連した専門家との連携体制があり、税務調査率は1％以下を実現しています。グループ会社を含む社員数は400名を超え、相続税専門の税理士事務所で圧倒的No.1を目指してまいります。

チェスター公式採用サイト：https://chester-tax.com/recruit/

チェスター公式サイト：https://chester-tax.com/