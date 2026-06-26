カインズが「２０２６／２７明治安田Ｊ３リーグ」におけるザスパのオフィシャルユニフォームパートナー（胸部）契約を継続

株式会社カインズ

株式会社カインズ（本部：埼玉県本庄市、代表取締役社長 CEO：高家 正行、以下「カインズ」）は、2026/27明治安田Ｊ３リーグにおいて、ザスパ群馬（以下、「ザスパ」）のオフィシャルユニフォームパートナー（胸部）としてサポートを継続することをお知らせいたします。

カインズは「くらしDIY」をブランドコンセプトに掲げ、一人ひとりの“くらし”を創意工夫で楽しくすることを目指し、価値ある商品とサービスを毎日お手ごろ価格で提供しています。その想いは、群馬をホームタウンとするザスパとの共創を通じた地域活性化への取り組みにもつながっています。

ザスパは、シーズン移行期の特別大会として開催された「明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ」を戦い、最終順位24位で大会を終えました。2026/27シーズンから新たなリーグ体制のもとで開幕する明治安田Ｊ３リーグに向け、新たな挑戦に臨むザスパを、カインズは引き続き応援してまいります。

そして、グループとしての強みを生かし、ザスパのホームタウンでありカインズ創業の地である群馬県において、スポーツを通じた社会貢献、地域貢献にも一層寄与してまいります。

オフィシャルユニフォームパートナー（胸部）

カインズとザスパの関わり

2026/27明治安田Ｊ３リーグ ザスパ群馬 FP 1stユニフォーム (C)THESPA2026/27明治安田Ｊ３リーグ ザスパ群馬 GK 1stユニフォーム (C)THESPA

カインズは、地域のくらしを支えたい、群馬の地をともに盛り上げたいという創業以来の思いのもとに、ザスパがJリーグに加盟して間もない2006年から、オフィシャルユニフォームパートナーとしてベイシアグループの各企業とともにチームを支援しています。2020年には、チームを運営する株式会社ザスパ（代表取締役社長 細貝 萌）に資本・経営参加し、2024年には第三者割当増資を引き受け、単独筆頭株主となりました。そして2025年、ザスパの運営を重要な事業の1つとして明確に位置づけ、ベイシアグループの一員として迎え入れました。群馬県唯一のプロサッカークラブとして、県民の皆様により愛されながら長きにわたって存続できるよう、より安定した、健全な経営基盤の構築に取り組んでいます。

また、カインズ、ザスパ、前橋市の3者が連携し、サッカーグラウンドやクラブハウスなどを含めた前橋市ローズタウンサッカー場（GCCザスパーク、群馬県前橋市富田町1674-8）の整備に加え、スポーツ振興を中心とした前橋市政全般に係る事業に継続的に取り組んでいます。

＜カインズについて＞

株式会社カインズは、29都道府県下に266店舗を展開するホームセンターチェーンです。

「くらしDIY」をブランドコンセプトに、くらしを豊かにする価値ある商品・サービスを開発し、お値打ち価格で毎日提供します。Kindness（親切心）と創意工夫のアイデアあふれる店舗づくりに努めることで、お客様一人ひとりの、ご家族の、そして地域の日常を楽しいものとし、お客様とのプロミスである「くらしに、ららら。」をお届けします。

https://www.cainz.co.jp/

[表: https://prtimes.jp/data/corp/8255/table/667_1_bb46c80cac4c5f5d8d3ad4a2d1e30886.jpg?v=202606261152 ]