ReYuu Japan、合弁会社「AI Data Partners 株式会社」の設立完了に関するお知らせ

ReYuu Japan株式会社

当社は、2026年５月22日にリリースしました「ReYuu Japan、共同出資による「AI Data Partners株式会社」の設立に関するお知らせ(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000086.000111823.html)」にて公表しましたとおり、当社、abc 株式会社（東証スタンダード：8783）、株式会社イメージワン（東証スタンダード：2667）、ウインテスト株式会社（東証スタンダード：6721）、株式会社FD、および株式会社Birdman（東証グロース：7063）の６社共同出資による「AI Data Partners 株式会社」（以下、「本合弁会社」という。）について、本日、本合弁会社の設立が完了いたしましたので、以下のとおり、お知らせいたします。

1. 本合弁会社の概要

（１）名称

AI Data Partners株式会社

（２）所在地

東京都港区赤坂四丁目９番17号

（３）代表者の役職・氏名

代表取締役 片田 朋希

（４）事業内容

- AI特化型高性能データセンターの企画、設計、開発、建設、保有、管理及び保守運営- データセンター運営事業およびこれらに付帯するハードウェア若しくはソフトウェアの販売又は貸与等の事業- データセンターの運営における再生可能エネルギーの活用および発電に関する設備の販売、賃貸、設置、保守、コンサルティング業務- 特別目的会社に対する出資、保有、出資持分の売買、管理及び運営業務- 有価証券の取得、保有、処分及び管理- 前各号に付帯関連する一切の事業

（５）資本金

1,500 万円 （資本準備金：1,500 万円、出資財産の総額 3,000 万円）

（６）設立年月日

2026 年６月 24 日

（７）決算期

３月 31 日

（８）大株主及び持株比率

当社 30％

abc株式会社 30％

株式会社イメージワン 10％

ウインテスト株式会社 10％

株式会社FD 10％

株式会社Birdman 10％

（9）役員構成

取締役：

代表取締役 片田 朋希（abc株式会社 取締役副社長）

取締役 重住 賢一（当社 執行役員）

取締役 川倉 歩（株式会社イメージワン 代表取締役）

取締役 樋口 真康（ウインテスト株式会社 専務取締役）

取締役 鈴木 政司（株式会社FD 代表取締役）

取締役 吉川 元宏（株式会社Birdman 代表取締役）

監査役：

藪田 晃彰（当社 取締役監査等委員、JFI株式会社 代表取締役）

津田 由行（abc株式会社社員、株式会社イメージワン 取締役）

岸 博幸（abc株式会社 顧問アドバイザー、慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科教授）

（10）上場会社と当該会社との間の関係

- 資本関係- - 当社は当該会社の普通株式の 30.0％を保有しており、当該会社は当社の持分法適用関連会社と なります。- 人的関係- - 当社の取締役監査等委員である藪田晃彰が監査役に就任しております。また、当社の執行役員である重住賢一が取締役に就任しております。- 取引関係- - 該当事項はありません。

２.今後の見通し

本プロジェクトでは、機動的な資金調達および資産の効率的な運用を図るため、本合弁会社の下に案件ごとの事業用SPC（特別目的会社）を設立するスキームを想定しております。事業用SPCにおいては、プロジェクトファイナンスや外部投資家からの資金活用を含め、データセンター関連資産の取得および運営に向けた検討を進めてまいります。

また、本プロジェクトでは、国内におけるAIインフラ需要の拡大を背景に、国内10拠点を目途にデータセンター関連資産の取得・運営を進め、投資効率の指標としてIRR（内部収益率）６％以上を目指す、安定的な収益基盤の構築を図ってまいります。