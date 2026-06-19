【2026年新作】七五三・3歳女の子向けの新作衣装レンタルが予約受付スタート！王道の古典柄からトレンドのモダン柄まで充実のラインナップ

京越株式会社

京越株式会社（京都府京都市右京区、代表取締役：呉 越）が運営する「着物のネットレンタル 京都かしきもの」は、2026年の七五三シーズンに向け、3歳の女の子を対象とした新作着物（被布コートセット）のレンタル予約を開始いたしました。

2026年 新作衣装の3つの特徴

- トレンドを押さえた多彩なデザイン 王道の赤やピンクを基調とした「古典柄」はもちろん、近年大人気の「淡いパステルカラー」を多数追加しました。

■ ピックアップ新作衣装

- 準備不要の「安心フルセット」レンタル 着物や被布（ひふ）だけでなく、草履、髪飾り、巾着、足袋など、お詣りや撮影に必要な小物がすべて揃ったフルセットでお届けします。ご自宅でのご準備の負担を大幅に軽減します。- 万が一の汚れもカバーする「安心パック」が標準付帯 3歳のお子様は予期せぬ動きをするもの。お食事中の食べこぼしや、歩き疲れてしゃがみ込んでしまった際の汚れなど、「着物を汚してしまわないか」というパパ・ママの不安を解消するため、「安心パック（汚れ保証）」を標準でお付けしています。ハレの日を汚れを気にせず思い切り楽しんでいただき、ご着用後はクリーニング不要でそのままご返却いただけます。ピーチピンク地に枝垂れ桜と鞠、白の被布コートセット／七五三・三歳女の子

パステル調の淡いピンク地に金彩の桜と鞠が舞う優しく柔らかい印象の被布コートセットです。

アイスブルー地に枝垂れ桜と鞠、白の被布コートセット／七五三・三歳女の子

洗練された青地に金彩の桜と鞠が舞う透明感あふれる被布コートセットです。

赤地に鞠・牡丹・菊、白の被布コートセット／七五三・三歳女の子

赤地に豪華な花々と鞠が描かれた華やかな被布コートセットです。

七五三レンタルはこちら :https://kashikimono.com/ic/cat-112

レンタルサービス概要

対象： 3歳 女の子（身長目安：約90cm～100cm）

セット内容： 着物、被布コート、半襟付き襦袢、草履、髪飾り、巾着、足袋、腰紐（2本）

レンタル期間： 3泊4日（ご利用日の2日前にお届け、ご利用の翌日ご返送）

お申し込み方法： 公式オンラインストア（https://kashikimono.com/ic/cat-112）よりご予約可能

【早期予約キャンペーン実施中】

2026年8月31日までのご着用分なら、レンタル料金が【20％オフ】になる夏トクキャンペーンを実施しております。人気柄は早めのご予約がおすすめです。

■京都かしきものについて

七五三やお宮参り、成人式、卒業式などの晴れの日を彩る衣装レンタル事業を展開しています。

営業時間： 10～17時（土日祝定休）

TEL：050-3117-0858

公式サイト： https://kashikimono.com/

公式Instagram： https://www.instagram.com/kyoto_kashikimono/