RNA生物農薬産業洞察：市場現状＋発展見通し（2026年版） - 年平均成長率（CAGR）7.7％で成長（2026～2032年）
LP Informationの分析によれば、世界のRNA生物農薬市場は2025年に1.37億米ドルを記録した。
同市場は2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）7.7%で拡大し、2032年には2.32億米ドルに達する見通しである。
2025年における上位3社の売上シェアは約68.0%を占め、Bayer、Syngenta、BASFなどの大手企業が市場を主導し、市場はやや集中した構造を示している。
RNA生物農薬は、核酸系生物農薬または核酸干渉剤とも呼ばれる。同農薬はRNAi技術を活用し、有害生物の生長・発育に関わる重要な遺伝子の発現をサイレンシングする。これにより有害生物に生長・発育異常または死亡を引き起こし、有害生物による農作物への被害を抑え、農作物の安全生産という病害虫防除の目的を達成する。
農業における病害虫防除へRNA技術の応用形態は主に二つに分かれる。一つは遺伝子組換え作物を主体とする植物由来型防除剤であり、もう一つは二本鎖RNA（dsRNA）をそのまま散布剤に製剤化し、散布によって病害虫を防除する非植物由来型防除剤である。
市場規模と今後5年予測：規制圧力と持続可能性の高まりが成長の土台
RNA生物農薬市場は現在、技術実証から商業化初期フェーズへ移行している。LP Informationの最新レポート「世界RNA生物農薬市場の成長予測2026～2032」(https://www.lpinformation.jp/reports/587408/rna-biopesticide)によると、2025年の世界市場規模は1.37億米ドルであった。これは主に北米における承認製品の販売と、欧州・アジアでの試験導入によるものである。2026年から2032年にかけてのCAGRは7.68%と見込まれ、緩やかながら確実な拡大基調が予測される。
この成長を支える最も大きな要因は、従来型化学農薬に対する規制強化と、農業分野における持続可能性要件の高まりである。RNA生物農薬は高い標的選択性と土壌中での速やかな分解性を備え、環境負荷低減の観点から代替技術として位置づけられている。また、発酵法によるRNA合成や酵素製造プラットフォームの進歩により生産コストが改善され、ナノ粒子キャリアなどの製剤技術が圃場での安定性を向上させたことも、実用化を後押ししている。
ただし、現時点での市場規模は依然として限定的であり、製造最適化や地域間の規制調和といった課題も残る。成長率自体は二桁には達しないものの、構造的な需要の積み上がりが見込まれるため、CAGR 7.7%は持続的かつ堅実な拡大を反映している。
図. RNA生物農薬世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352858/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352858/images/bodyimage2】
図. 世界のRNA生物農薬市場におけるトップ5企業のランキングと市場シェア（2025年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
主要企業ランキングと市場シェア：緩やかな集中構造が継続
LP Informationのトップ企業研究センターによると、RNA生物農薬の世界的な主要製造業者には、Bayer、Syngenta、BASFなどが含まれている。2025年時点で、これら上位3社の売上ベース市場シェアは合計で約68.0%を占めた。さらに上位5社（Bayer、Syngenta、BASF、BASF、JR Simplotなど）に範囲を広げると、そのシェアは89.33%に達する。この数字は、市場の売上の大部分が限られた頭部企業群によって構成されていることを示し、大手農化学企業が売上上位を占めている。
全体として、RNA生物農薬市場は極端な寡占には至っておらず、上位企業群と後続の専門企業群との間に明確な差が存在する緩やかな集中構造にある。この構造は、大企業によるスケール優位と、特定技術や地域に強みを持つ中小プレイヤーの差別化が共存する状態を反映している。
同市場は2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）7.7%で拡大し、2032年には2.32億米ドルに達する見通しである。
2025年における上位3社の売上シェアは約68.0%を占め、Bayer、Syngenta、BASFなどの大手企業が市場を主導し、市場はやや集中した構造を示している。
RNA生物農薬は、核酸系生物農薬または核酸干渉剤とも呼ばれる。同農薬はRNAi技術を活用し、有害生物の生長・発育に関わる重要な遺伝子の発現をサイレンシングする。これにより有害生物に生長・発育異常または死亡を引き起こし、有害生物による農作物への被害を抑え、農作物の安全生産という病害虫防除の目的を達成する。
農業における病害虫防除へRNA技術の応用形態は主に二つに分かれる。一つは遺伝子組換え作物を主体とする植物由来型防除剤であり、もう一つは二本鎖RNA（dsRNA）をそのまま散布剤に製剤化し、散布によって病害虫を防除する非植物由来型防除剤である。
市場規模と今後5年予測：規制圧力と持続可能性の高まりが成長の土台
RNA生物農薬市場は現在、技術実証から商業化初期フェーズへ移行している。LP Informationの最新レポート「世界RNA生物農薬市場の成長予測2026～2032」(https://www.lpinformation.jp/reports/587408/rna-biopesticide)によると、2025年の世界市場規模は1.37億米ドルであった。これは主に北米における承認製品の販売と、欧州・アジアでの試験導入によるものである。2026年から2032年にかけてのCAGRは7.68%と見込まれ、緩やかながら確実な拡大基調が予測される。
この成長を支える最も大きな要因は、従来型化学農薬に対する規制強化と、農業分野における持続可能性要件の高まりである。RNA生物農薬は高い標的選択性と土壌中での速やかな分解性を備え、環境負荷低減の観点から代替技術として位置づけられている。また、発酵法によるRNA合成や酵素製造プラットフォームの進歩により生産コストが改善され、ナノ粒子キャリアなどの製剤技術が圃場での安定性を向上させたことも、実用化を後押ししている。
ただし、現時点での市場規模は依然として限定的であり、製造最適化や地域間の規制調和といった課題も残る。成長率自体は二桁には達しないものの、構造的な需要の積み上がりが見込まれるため、CAGR 7.7%は持続的かつ堅実な拡大を反映している。
図. RNA生物農薬世界総市場規模
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図. 世界のRNA生物農薬市場におけるトップ5企業のランキングと市場シェア（2025年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
主要企業ランキングと市場シェア：緩やかな集中構造が継続
LP Informationのトップ企業研究センターによると、RNA生物農薬の世界的な主要製造業者には、Bayer、Syngenta、BASFなどが含まれている。2025年時点で、これら上位3社の売上ベース市場シェアは合計で約68.0%を占めた。さらに上位5社（Bayer、Syngenta、BASF、BASF、JR Simplotなど）に範囲を広げると、そのシェアは89.33%に達する。この数字は、市場の売上の大部分が限られた頭部企業群によって構成されていることを示し、大手農化学企業が売上上位を占めている。
全体として、RNA生物農薬市場は極端な寡占には至っておらず、上位企業群と後続の専門企業群との間に明確な差が存在する緩やかな集中構造にある。この構造は、大企業によるスケール優位と、特定技術や地域に強みを持つ中小プレイヤーの差別化が共存する状態を反映している。