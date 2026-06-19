声優・梶裕貴さんが新作絵本『パプワくん』を朗読！ナレーションからおなじみのキャラクターまで圧巻の「1人7役」を熱演

株式会社実業之日本社

株式会社実業之日本社（本社：東京都港区、代表取締役社長：岩野裕一）は、シリーズ累計800万部を誇る柴田亜美氏の代表作『南国少年パプワくん』（スクウェア・エニックス）の世界観をもとに、著者自らが全ページを描き下ろした新作絵本『パプワくん』を、2026年7月9日（木）に刊行いたします。

このたび本作の刊行を記念し、絵本の世界をより一層楽しめる「朗読音声」の公開が決定いたしました。朗読を担当するのは、声優の梶裕貴さん。絵本の発売日である7月9日（木）より、絵本『パプワくん』公式サイトにて公開いたします。

企画の背景

声優の梶裕貴さんは、子どもの頃から『南国少年パプワくん』の漫画やアニメに親しんで育ち、近年はX（旧Twitter）上でも原作者の柴田亜美先生と交流がありました。また、梶さんは現在5歳のお子さんを育てる父親でもあり、子ども向けのイベントにも積極的に参加されています。これまでのご縁に加え、「絵本の楽しさを広く届けたい」という双方の想いが合致し、今回の特別な朗読企画が実現いたしました。

朗読音声の注目ポイント

本音声は、声優・梶裕貴さんの卓越した演技力によって、ナレーションをはじめ作中に登場する個性豊かなキャラクターたちを見事に演じ分ける、圧巻の「1人7役」の朗読となっています。

【梶裕貴さんが演じ分けるキャラクター】- ナレーション- パプワくん- チャッピー- シンタロー- タンノくん- イトウくん- エグチくん

名作のキャラクターたちが梶さんの声によってどのように令和の絵本に蘇るのか、ぜひご注目ください。絵本のページをめくりながら、新しいパプワくんの世界を一緒にお楽しみいただけます。

【公開概要】

公開日： 2026年7月9日（木）予定（絵本発売と同日）

公開場所：絵本『パプワくん』公式サイト https://www.j-n.co.jp/papuwakun/

梶裕貴さんからのコメント

パプワくんが帰ってきた！

幼少期に親しんだあの名作に、まさか声優として再会できるとは。とても嬉しく、光栄に思っております。

柴田亜美先生のバラエティ豊かな世界観は、絵本になっても切れ味抜群！ 個性あふれる言葉たちを、遊び心たっぷりに朗読させていただきました。

かつての作品ファンの皆様にはもちろん、今を生きる子どもたちにも満足してもらえること間違いなし！

鮮やかな色彩で描かれるインパクト盛りだくさんなイラストとともに、ぜひ何度も繰り返しご堪能ください。

出演者プロフィール

梶 裕貴（かじ ゆうき）

9月3日生まれ。2004年に声優デビュー。

「進撃の巨人」エレン・イェーガー役をはじめ、「名探偵プリキュア！」ジェット先輩役、「MAO」摩緒役、「僕のヒーローアカデミア」轟焦凍役、「ハイキュー!!」孤爪研磨役、「悪魔くん」悪魔くん/埋れ木一郎役、「七つの大罪」メリオダス役など、話題作のキャラクターを数多く演じる。

日本テレビ系列「1億人の大質問!?笑ってコラえて！」など数多くのナレーションや、みずほ公式キャラクター「あおまる」の声、「アイリスオーヤマ」のサウンドロゴの声なども担当している。

2013年度には史上初の2年連続で声優アワード主演男優賞を受賞。

2018年に著書『いつかすべてが君の力になる』を出版し、累計７万部のヒットを記録。

実写での主演をはじめ、舞台や朗読劇、さまざまなプロデュース業など活躍の場を広げている。

その声に、人間の脳と心に癒しの効果を与えるという「1/fゆらぎ」の響きを持つ。

声優20周年を記念してAI音声合成プロジェクト【そよぎフラクタル】を発足。

『パプワくん』書籍情報

タイトル： パプワくん

著者名： 柴田亜美

刊行日： 2026年7月9日

定価： 1,650円（税込）

体裁： A4変形判

頁数： 32頁

特設サイト： https://www.j-n.co.jp/papuwakun/

内容紹介

シリーズ累計800万部!! 名作が帰ってきた！

1990年代、日本中の子どもたちを夢中にさせた『南国少年パプワくん』（スクウェア・エニックス）。

あのワクワクが、時を経て新たな一冊に生まれ変わりました。

画家としても活動の幅を広げる柴田亜美が、独創的な世界観はそのままに、パプワくんの世界を絵本という形で新たに描きます。

「きょうからおまえも ともだちだ！」

敵も味方も、不思議な生き物たちも。

ちがいをこえて、笑い合い、つながっていくパプワ島の世界。

絵本『パプワくん』で描かれるのは、“ともだちになること”のまっすぐな楽しさ。

パプワくんとチャッピー、そしてパプワ島のへんてこりんな仲間たちのにぎやかな世界が、絵本ならではの色彩とリズムで広がります。

かつてパプワくんを読んでいた方にも、これから初めて出会う方にも愉しんでいただける、世代を超えた一冊です。

著者紹介

柴田亜美（しばた・あみ）

1967年長崎県生まれ。武蔵野美術大学（旧・短期大学）卒業後、広告会社のイラストレーターとして勤務。91年『南国少年パプワくん』（スクウェア・エニックス）で漫画家デビューし、同作はアニメ化、関連シリーズ累計800万部を記録。その後も『ジバクくん』（KADOKAWA）、『PAPUWA』（スクウェア・エニックス）などの作品がアニメ化され、著作の発行部数は累計2,000万部を超える。2021年より画家としての活動をスタート。自由な発想と色使いで描かれたアート作品を発表する。



