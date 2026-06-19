「帰ってきたら100万回のキスだぜ」──累計発行部数700万部超、藤本ひとみ氏伝説のメガヒット作『まんが家マリナ』シリーズが集英社オレンジ文庫から復刊。そしてファン待望の「完結巻」へ！

株式会社集英社

集英社オレンジ文庫の前身である集英社コバルト文庫は、2026年5月28日に創刊50周年を迎えました。それを記念し、集英社コバルト文庫50年の歴史のなかでも圧倒的人気を誇った『まんが家マリナ』シリーズ本編既刊21巻を、6月から10月にかけて、集英社オレンジ文庫より毎月2～3巻ずつ復刊することが決定いたしました。イラストはコバルト文庫版と同じ、谷口亜夢氏が担当します

※前後編・上下巻に分かれているものは1冊にまとめ、全14巻にて復刊いたします。

※特設ページ https://orangebunko.shueisha.co.jp/feature/marina



まずは第1弾として、6月19日（金）に、シリーズ第1巻『まんが家マリナ最初の事件 愛からはじまるサスペンス』、第2巻『まんが家マリナ恋愛事件 愛の迷宮でだきしめて！』、第3巻『まんが家マリナお嬢さま事件 愛はきらめく星になっても』の文庫3冊が発売されます。マリナと一緒に旅に出たり、謎に遭遇したり、素敵な恋におちたり……。かつて夢中になって読んだ方々にも、初めて読む方々にも、「マリナ・ワールド」を満喫できるシリーズとなります。ぜひご注目ください。

第1巻『まんが家マリナ最初の事件 愛からはじまるサスペンス』書影第2巻『まんが家マリナ恋愛事件 愛の迷宮でだきしめて！』書影第3巻『まんが家マリナお嬢さま事件 愛はきらめく星になっても』【復刊記念！ 5ヶ月連続２大キャンペーン実施】

＜1＞全巻初回出荷限定！ キャラカード

復刊文庫には初回出荷限定で、人気登場人物のイラストとデータが入った「キャラカード」がつきます。1巻には「薫」、2巻には「和矢」、3巻には「シャルル」のカードが入ることに。4巻以降も、シリーズを彩った魅力的なキャラクターのカードが1枚ずつ挟み込まれます。

キャラカード （ｃ）谷口亜夢／集英社 ※デザインは変更になる可能性があります。

＜2＞5ヶ月連続！ 豪華なマリナ・グッズの応募者全員サービス

6月から10月までの5ヶ月間、毎月「応募者全員サービス」を実施します。6月は、1～3巻をすべて購入し、各巻の帯についている応募券（計3枚）と郵便為替（3,980円分・別途発行手数料がかかります）を送ると、人気キャラクター4名（マリナ、薫、和矢、シャルル）のアクリルスタンドが届きます。この機会にしか手に入らないお宝グッズです。

※詳しい応募方法・期間は、各巻の帯に記載の「応募のきまり」をご覧ください。

アクリルスタンド （ｃ）谷口亜夢／集英社 ※デザインは変更になる可能性があります。【「完結巻」について】

今年は「復刊」イヤーであるだけではありません。伝説的ビッグヒット作品でありながら実は完結していなかった「マリナ」シリーズが、32年の時を超えて今年完結します。ゴールデンウィークに東京・西武渋谷店で開催した「集英社コバルト文庫創刊50周年 ときめくことばのちから展」には、著者・藤本氏のメッセージを掲出。連日多くのマリナファンが来場し、「マリナは私の青春です」「マリナ復刊＆完結、おめでとう」「ひとみ先生、がんばって」など、シリーズへの熱い想いを書きとめた付箋を会場の壁に残していきました。藤本氏のメッセージ全文は、復刊版第１巻『まんが家マリナ最初の事件 愛からはじまるサスペンス』の巻末あとがきで読むことができます。全巻に新しいあとがきがつくのも、復刊版の楽しみのひとつです。

「完結巻」は、1994年に発行された『まんが家マリナ赤いモルダウの章 シャルルに捧げる夜想曲3』の続きの物語を内包した形で、マリナとシャルル、和矢、アンドリューらが「マリナ最後の謎」を解明するために奔走。本シリーズらしく、賑やかかつドラマティックな展開が予定されています。

復刊や完結巻の刊行スケジュール、記念企画については、集英社オレンジ文庫の公式ホームページと公式Xで随時お知らせしていきます。ぜひご注目ください。

集英社オレンジ文庫公式ホームページ https://orangebunko.shueisha.co.jp/

集英社オレンジ文庫公式X https://x.com/orangebunko

【『まんが家マリナ』シリーズとヒロイン・マリナについて】

『まんが家マリナ』シリーズは1985年～1994年の間に23冊刊行され（企画本『愛してマリナ大辞典』1巻と2巻を含む）、シリーズ累計発行部数700万部を突破したメガヒットシリーズです。1994年12月に発刊した『まんが家マリナ赤いモルダウの章 シャルルに捧げる夜想曲3』を最後に刊行が中断し、以後32年間、続編・完結編が出ることはありませんでした。しかし長い間、「マリナシリーズ」の完結が待ち望まれたのは、物語そのものの面白さ、ドラマティックな展開に加えて、登場人物たちの魅力によるものが大きいでしょう。

ヒロインのマリナは「万年崖っぷち三流少女まんが家」で「三頭身の眼鏡女子」。決して美少女ではないものの、道なき荒野に道を切り拓き、不可能を可能にするバイタリティにあふれ、周囲を魅了する明るさに満ちています。マリナは「まんが新作のネタ探し」と称して取材に行く度に事件に巻き込まれ、彼女の周りに集まるスーパーハイスペックな男子たちとともに謎を解明。彼らとの関係もロマンティックに展開します。

主人公・マリナ （ｃ）谷口亜夢／集英社【和矢、シャルル、薫、美女丸といった、魅力あふれる主要男子キャラクターたち】

マリナをとりまく主要なスーパーハイスペック男子たちを紹介します。

和矢・フランソワ・ローランサン・黒須 （ｃ）谷口亜夢／集英社

●和矢・フランソワ・ローランサン・黒須

マリナの幼なじみで初恋の人。「黒い髪、黒い目、しっとりした声」が特徴的で、日本人とフランス人のミックス。やさしく意地っ張りな性格で、決め台詞は「帰ってきたら、100万回のキスだぜ」

●シャルル・ドゥ・アルディ

旧アルディ公爵家の若君様、会社をいくつも経営して政界でも活躍中の一門の総帥の御曹司。天才的な頭脳の持ち主でIQは269。「さらっとしてクセのない白金色の髪、ブルーに近い上品な灰色の大きな瞳」が特徴的で、決め台詞は「たとえ太陽が西から昇っても、このオレに間違いはない」

シャルル・ドゥ・アルディ （ｃ）谷口亜夢／集英社響谷薫 （ｃ）谷口亜夢／集英社

●響谷薫

マリナの親友で、見た目は颯爽とした美青年だが実は女子。思いつめたような三白眼が醸す気だるい美貌の持ち主でありながら、からっと爽やかな性格で、粋な男言葉を使う。決め台詞は「愛してるぜ。今夜は眠らせない」

●美女丸（弾上藤一郎宗景静香）

名家・弾上家第三十代当主。マリナの小学生の時クラスメートで短気だが男らしい。決め台詞は「光ものがこわくてサバが食えるか。ばかやろう」

美女丸（弾上藤一郎宗景静香） （ｃ）谷口亜夢／集英社◆書誌情報

『まんが家マリナ最初の事件 愛からはじまるサスペンス』

＜あらすじ＞

「次の愛読者アンケートが最下位だったらクビだ！」三流少女まんが家マリナに下ったのは、担当編集の無慈悲な最後通告。焦ったマリナは、無謀にも「大音楽大河恋愛セクシーロマン」（!!）に挑戦するため取材先を探すことに。マリナが自慢できる唯一のもの、過去16年間の「交友関係者3456人の全住所録」をめくりにめくって見つけたのは、旧友「響谷薫」の名前で!?

●書名：『まんが家マリナ最初の事件 愛からはじまるサスペンス』

●著者：藤本ひとみ

●発売日：2026年6月19日（金）発売

●定価：792円（10％税込）

●判型：文庫型

●頁数：288ページ

●ISBN：978-4-08-680707-4

集英社オレンジ文庫

https://www.shueisha.co.jp/books/items/contents.html?isbn=978-4-08-680707-4

『まんが家マリナ恋愛事件 愛の迷宮でだきしめて！』

＜あらすじ＞

三流まんが家マリナにやっと仕事がきた。それは超売れっ子まんが家のアシスタント。1日2万円という日当に目が眩んだマリナがそこで言いつけられた仕事とは、「ちょっとひとっ走りパリまでお使いに行くこと」!?

フランス語をただで教えてくれる友人を探し、再び「全住所録」をめくり見つけたのは、「和矢・フランソワ・ローランサン・黒須」の名前で!?

●書名：『まんが家マリナ恋愛事件 愛の迷宮でだきしめて！』

●著者：藤本ひとみ

●発売日：2026年6月19日（金）発売

●定価：792円（10％税込）

●判型：文庫型

●頁数：288ページ

●ISBN：978-4-08-680708-1

集英社オレンジ文庫

https://www.shueisha.co.jp/books/items/contents.html?isbn=978-4-08-680708-1

『まんが家マリナお嬢さま事件 愛はきらめく星になっても』

＜あらすじ＞

なんと、あたしのコミックスが出る!? 三流少女まんが家・マリナのもとに、突然夢のような話が降って湧いてきた。新任の編集長が、なぜかマリナの作品を気にいって、異例の抜擢をしたのだ。「今度こそダントツトップを取って、一流まんが家に成り上がる!!!」と息まくマリナは「お嬢さままんが」に挑戦するため、お嬢さま学園の女子寮舎に潜入することになって!?

●書名：『まんが家マリナお嬢さま事件 愛はきらめく星になっても』

●著者：藤本ひとみ

●発売日：2026年6月19日（金）発売

●定価：858円（10％税込）

●判型：文庫型

●頁数：320ページ

●ISBN：978-4-08-680709-8

集英社オレンジ文庫

https://www.shueisha.co.jp/books/items/contents.html?isbn=978-4-08-680709-8

◆著者プロフィール

藤本ひとみ

長野県出身。1984年第4回コバルト・ノベル大賞受賞。集英社コバルト文庫で『まんが家マリナ』などヒットシリーズ多数。フランス政府観光局親善大使を務め、現在AF（フランス観光開発機構）名誉委員。著書に『ハプスブルクの宝剣』『皇帝ナポレオン』『真珠王野娘』、KZUシリーズとして『失楽園のイヴ』『数学者と聖骸布騎士団』など。