ヘルスケアサイバーセキュリティ市場インテリジェンスレポート2035：売上予測、市場シェア、および戦略的動向
Survey Reportsは、「ヘルスケアサイバーセキュリティ市場分析、動向、機会および予測（2025年～2035年）」と題した市場調査レポートを発刊したことを発表しました。本調査レポートでは、最新の市場動向や将来の成長機会について詳細な分析を提供しており、読者がより適切な経営判断を行うための有益な情報を掲載しています。また、本レポートでは、一次調査および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合企業のベンチマーキング、および各社の市場参入戦略（GTM戦略）の把握を行っています。
医療サイバーセキュリティ市場概要
医療サイバーセキュリティとは、ハッキング、ランサムウェア、データ侵害などのサイバー脅威から、医療システム、医療機器、患者データ、デジタルインフラを保護する取り組みを指します。電子健康記録（EHR）、遠隔医療、IoT医療機器、クラウドベースのプラットフォームによる医療のデジタル化が進む中、機密性の高い患者情報の保護は極めて重要となっています。医療サイバーセキュリティでは、不正アクセスを防止しデータの完全性を確保するため、暗号化、アクセス制御、ネットワーク監視、インシデント対応計画などの戦略を実施します。また、HIPAAやGDPRなどの規制への準拠も保証します。効果的なサイバーセキュリティは、患者の信頼を高め、財務的損失を軽減し、医療サービスの中断を防ぐことに繋がります。
Surveyreportsの専門家が医療サイバーセキュリティ市場調査を分析した結果、2025年の市場規模は226億米ドルに達することが判明しました。さらに、医療サイバーセキュリティ市場のシェアは、2035年末までに856億米ドルに達すると予測されています。医療サイバーセキュリティ市場は、2025年から2035年の予測期間において、約18.9％のCAGR（年平均成長率）で成長すると見込まれています。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038142
当社アナリストによる定性的な医療サイバーセキュリティ市場分析によれば、医療分野におけるサイバー脅威の増加、厳格な規制順守、デジタルヘルス技術の採用、サイバー攻撃およびランサムウェア脅威の急増、ならびに厳格な規制順守要件の結果として、医療サイバーセキュリティの市場規模は拡大する見込みです。ヘルスケアサイバーセキュリティ市場における主要企業としては、パロアルトネットワークス社、フォーティネット社、シスコシステムズ社、IBMコーポレーション、チェック・ポイント・ソフトウェア・テクノロジーズ社、インパーバ社、クラウドアストライク・ホールディングス社、ログリズム社、ソフォス社、マカフィー社、ラドウェア社、F5社、クラロティ社、プルーフポイント社などが挙げられます。
当社の医療サイバーセキュリティ市場調査レポートでは、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカの5地域およびその構成国に関する詳細な分析も含まれております。また、日本のクライアント様の特定のニーズに合わせた詳細な分析も本調査レポートに盛り込まれております。
目次
● 医療サイバーセキュリティ市場の規模、成長分析、および各国における主要市場プレイヤーの評価
● 2035年までのグローバル医療サイバーセキュリティ市場（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ）の需要と機会分析（日本を含む国別）
医療サイバーセキュリティ市場概要
医療サイバーセキュリティとは、ハッキング、ランサムウェア、データ侵害などのサイバー脅威から、医療システム、医療機器、患者データ、デジタルインフラを保護する取り組みを指します。電子健康記録（EHR）、遠隔医療、IoT医療機器、クラウドベースのプラットフォームによる医療のデジタル化が進む中、機密性の高い患者情報の保護は極めて重要となっています。医療サイバーセキュリティでは、不正アクセスを防止しデータの完全性を確保するため、暗号化、アクセス制御、ネットワーク監視、インシデント対応計画などの戦略を実施します。また、HIPAAやGDPRなどの規制への準拠も保証します。効果的なサイバーセキュリティは、患者の信頼を高め、財務的損失を軽減し、医療サービスの中断を防ぐことに繋がります。
Surveyreportsの専門家が医療サイバーセキュリティ市場調査を分析した結果、2025年の市場規模は226億米ドルに達することが判明しました。さらに、医療サイバーセキュリティ市場のシェアは、2035年末までに856億米ドルに達すると予測されています。医療サイバーセキュリティ市場は、2025年から2035年の予測期間において、約18.9％のCAGR（年平均成長率）で成長すると見込まれています。
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当社アナリストによる定性的な医療サイバーセキュリティ市場分析によれば、医療分野におけるサイバー脅威の増加、厳格な規制順守、デジタルヘルス技術の採用、サイバー攻撃およびランサムウェア脅威の急増、ならびに厳格な規制順守要件の結果として、医療サイバーセキュリティの市場規模は拡大する見込みです。ヘルスケアサイバーセキュリティ市場における主要企業としては、パロアルトネットワークス社、フォーティネット社、シスコシステムズ社、IBMコーポレーション、チェック・ポイント・ソフトウェア・テクノロジーズ社、インパーバ社、クラウドアストライク・ホールディングス社、ログリズム社、ソフォス社、マカフィー社、ラドウェア社、F5社、クラロティ社、プルーフポイント社などが挙げられます。
当社の医療サイバーセキュリティ市場調査レポートでは、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカの5地域およびその構成国に関する詳細な分析も含まれております。また、日本のクライアント様の特定のニーズに合わせた詳細な分析も本調査レポートに盛り込まれております。
目次
● 医療サイバーセキュリティ市場の規模、成長分析、および各国における主要市場プレイヤーの評価
● 2035年までのグローバル医療サイバーセキュリティ市場（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ）の需要と機会分析（日本を含む国別）