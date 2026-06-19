マグネシウム合金自動車部品業界動向：2026年の市場規模は966百万米ドル見込み
マグネシウム合金自動車部品とは
マグネシウム合金自動車部品は、アルミニウムよりもさらに軽量な金属材料として知られ、密度は鉄鋼の約4分の1に過ぎない。軽量化効果により車両重量を削減できるため、内燃機関車では燃費向上、EVでは航続距離延長に大きく寄与する。また、優れた振動吸収性能や熱伝導性を有しており、NVH（騒音・振動・乗り心地）性能の改善にも効果的である。
さらに、近年の大型一体成形ダイカスト技術の進展により、複数部品を統合した大型構造部材への採用も拡大している。これにより組立工程の簡素化、生産効率向上、コスト削減が実現され、自動車メーカーによる採用意欲が高まっている。
近年、自動車業界では電動化と燃費向上への要求が急速に高まっており、軽量材料への注目が世界的に拡大している。その中でもマグネシウム合金自動車部品は、車両軽量化、高強度化、環境負荷低減を同時に実現できる次世代材料として重要性を増している。特にEV（電気自動車）、軽量化、自動車部品、ダイカスト技術、サプライチェーン再編が市場成長の主要キーワードとなっている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352741/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352741/images/bodyimage2】
図. マグネシウム合金自動車部品の世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「マグネシウム合金自動車部品―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、マグネシウム合金自動車部品の世界市場は、2025年に917百万米ドルと推定され、2026年には966百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）5.9%で推移し、2032年には1363百万米ドルに拡大すると見込まれています。
マグネシウム合金自動車部品市場を取り巻く外部環境
2025年の米国関税政策の見直しは、世界の製造業および自動車サプライチェーンに新たな不確実性をもたらしている。特に中国を中心とするマグネシウム原料供給網への依存度が高いことから、関税措置や地政学的リスクはマグネシウム合金自動車部品市場の価格形成や調達戦略に大きな影響を与えている。
過去6か月間では、欧州および北米の自動車メーカーがサプライチェーン多様化を推進しており、中国以外の調達先確保や地域生産体制の強化が進展している。また、環境規制強化を背景に、軽量材料の採用拡大が政策面からも後押しされている。
EV化が牽引するマグネシウム合金自動車部品需要
EV市場の急拡大は、マグネシウム合金自動車部品にとって最大の成長ドライバーとなっている。バッテリー搭載による重量増加はEV開発における重要課題であり、自動車メーカーは車体軽量化によるエネルギー効率改善を積極的に進めている。
現在、マグネシウム合金はステアリングホイールフレーム、シートフレーム、計器パネルブラケット、トランスミッションケース、バッテリー筐体などへの採用が進んでいる。特に高級EVセグメントでは、軽量化による性能向上効果が大きいため、採用率が年々上昇している。
業界関係者の間では、今後EVプラットフォームの共通化が進むにつれ、マグネシウム大型構造部材への需要がさらに拡大するとの見方が強まっている。
市場構造と競争環境
世界のマグネシウム合金自動車部品市場では、Georg Fischer Ltd、DGS Druckguss Systeme、STIHL、Sundaram Clayton、Gibbs、Pace Industries、Gurelan、Dura-Shiloh、Ryobi Group、Sandharなどが主要メーカーとして存在感を示している。
マグネシウム合金自動車部品は、アルミニウムよりもさらに軽量な金属材料として知られ、密度は鉄鋼の約4分の1に過ぎない。軽量化効果により車両重量を削減できるため、内燃機関車では燃費向上、EVでは航続距離延長に大きく寄与する。また、優れた振動吸収性能や熱伝導性を有しており、NVH（騒音・振動・乗り心地）性能の改善にも効果的である。
さらに、近年の大型一体成形ダイカスト技術の進展により、複数部品を統合した大型構造部材への採用も拡大している。これにより組立工程の簡素化、生産効率向上、コスト削減が実現され、自動車メーカーによる採用意欲が高まっている。
近年、自動車業界では電動化と燃費向上への要求が急速に高まっており、軽量材料への注目が世界的に拡大している。その中でもマグネシウム合金自動車部品は、車両軽量化、高強度化、環境負荷低減を同時に実現できる次世代材料として重要性を増している。特にEV（電気自動車）、軽量化、自動車部品、ダイカスト技術、サプライチェーン再編が市場成長の主要キーワードとなっている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352741/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352741/images/bodyimage2】
図. マグネシウム合金自動車部品の世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「マグネシウム合金自動車部品―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、マグネシウム合金自動車部品の世界市場は、2025年に917百万米ドルと推定され、2026年には966百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）5.9%で推移し、2032年には1363百万米ドルに拡大すると見込まれています。
マグネシウム合金自動車部品市場を取り巻く外部環境
2025年の米国関税政策の見直しは、世界の製造業および自動車サプライチェーンに新たな不確実性をもたらしている。特に中国を中心とするマグネシウム原料供給網への依存度が高いことから、関税措置や地政学的リスクはマグネシウム合金自動車部品市場の価格形成や調達戦略に大きな影響を与えている。
過去6か月間では、欧州および北米の自動車メーカーがサプライチェーン多様化を推進しており、中国以外の調達先確保や地域生産体制の強化が進展している。また、環境規制強化を背景に、軽量材料の採用拡大が政策面からも後押しされている。
EV化が牽引するマグネシウム合金自動車部品需要
EV市場の急拡大は、マグネシウム合金自動車部品にとって最大の成長ドライバーとなっている。バッテリー搭載による重量増加はEV開発における重要課題であり、自動車メーカーは車体軽量化によるエネルギー効率改善を積極的に進めている。
現在、マグネシウム合金はステアリングホイールフレーム、シートフレーム、計器パネルブラケット、トランスミッションケース、バッテリー筐体などへの採用が進んでいる。特に高級EVセグメントでは、軽量化による性能向上効果が大きいため、採用率が年々上昇している。
業界関係者の間では、今後EVプラットフォームの共通化が進むにつれ、マグネシウム大型構造部材への需要がさらに拡大するとの見方が強まっている。
市場構造と競争環境
世界のマグネシウム合金自動車部品市場では、Georg Fischer Ltd、DGS Druckguss Systeme、STIHL、Sundaram Clayton、Gibbs、Pace Industries、Gurelan、Dura-Shiloh、Ryobi Group、Sandharなどが主要メーカーとして存在感を示している。