moxymill、新メンバーオーディション参加者募集開始！選ばれたメンバーは新生moxymillとして今秋より活動！

株式会社NTTドコモ・スタジオ＆ライブ

株式会社NTTドコモ・スタジオ＆ライブは、自社が手掛けるmoxymill（読み：モクシーマイル）の新メンバーオーディションの参加者の募集を開始したことをお知らせいたします。

moxymillは、オーディション番組「SEVEN COLORS」から誕生し、2025年1月にデビューしたガールズグループ。個性の異なるCharm（魅力）をメンバーごとに持ち、楽曲ごとにセンターとCharmが入れ替わる独自のスタイルで、約3,000人を動員したデビューライブを開催し、わずか1年で6曲をリリース、東京ガールズコレクションやGirlsAwardなど多くのステージに立ってきました。

楽曲制作からMV、ライブ演出まで、NTTドコモ・スタジオ＆ライブが一貫してプロデュースすることで、コンテンツの高いクオリティと独自のブランド価値を維持。今後もライブ活動の拡大を視野に入れ、さらなる高みを目指してまいります。

5月31日、Charm「SEXY」を担ってきたMOMOCAがmoxymillを卒業。グループはその歩みを止めることなく、次のステージへと進みます。

このたび開催する新メンバーオーディション「to the nex7」（読み：トゥーザネクスト）で募集するのは2名。

MOMOCAが担ったCharm「SEXY」と、結成当初から7人目のために用意されてきたCharm「BEAUTY」です。

選ばれた2名は、現メンバー5名とともに7人体制の新生moxymillとして今秋より始動します。

なお、審査の様子はmoxymill Official YouTubeチャンネルにて随時配信予定。

オーディションの過程そのものが、moxymillの新たな物語になります。

あなたのCharmが、moxymillを完成させる。

〈募集期間：2026/6/18(木)～2026/7/12(日)23:59〉

▼moxymill オーディション詳細はこちら

https://moxymill.com/news/detail/380

▼募集フォーム（moxymill公式LINEアカウント）

https://liff.line.me/2010341838-aL6TOwSe?type=app&b=16&v=537&_platform=line(https://liff.line.me/2010341838-aL6TOwSe?type=app&b=16&v=537&_platform=line)

▼moxymillオフィシャルサイト

https://moxymill.com/

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■株式会社NTTドコモ・スタジオ＆ライブ

日本最大級の通信会社であるNTTドコモと、日本最大級のエンターテイメント会社である吉本興業が設立した合弁会社。 映像/音楽を中心としたIPの権利開発を進め、配信事業者へのコンテンツ提供や周辺事業も含めた興行ビジネスの展開、自社IPの二次利用やグローバルへのコンテンツ流通など、様々なクリエイター・アーティスト・パートナーと共に、革新的なエンターテイメントビジネスを創造し、東京から世界へエンターテイメントを発信し続けています。

【 代 表 】小林 智

【 設 立 】2023年5月1日

【 URL 】https://fanystudio.com/