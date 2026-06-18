ミルシート DX を実現する三菱商事「Mill-Box」、錢高組の株式会社明治（仮称）神奈川新工場建設工事に導入

三菱商事株式会社

三菱商事株式会社マテリアルソリューショングループ産業素材DXチーム（以下、三菱商事）が提供するクラウド型ミルシート※電子管理システム「Mill-Box（ミルボックス）」が、株式会社錢高組（以下、錢高組）の施工する株式会社明治（仮称）神奈川新工場建設工事に導入されたことをお知らせいたします。

※品質を証明する書類

これにより、月に2～3日を要していたミルシートの整理・照合作業が大幅に短縮され、抜け漏れの即時把握や検査書類の自動作成が実現。現場の作業負担が50%以上削減されました。

背景

大規模な建設現場では、日々大量の鋼材が使用され、その品質を証明するための書類も大量に発生します。これまでミルシートは紙での管理が一般的であり、鉄筋径・メーカーごとの重量集計や、加工会社から届く鉄筋タグとの照合を一枚ずつ目視で確認する必要がありました。この作業は負荷が大きく、数百～数千枚のミルシートの整理・照合だけで月に2～3日を費やすケースも珍しくなく、現場の生産性に影響を及ぼしていました。

導入のきっかけ

錢高組がMill-Boxの導入を検討し始めたきっかけは、建築副本部長が「まずは現場で試してみよう」と声を上げたことでした。トップダウンの指示ではなく、現場の課題意識から自発的に始まったこの動きは、全社で掲げるDX推進方針（2028年3月までに業務時間30%削減、生産性30%向上）とも合致し、本格的な導入検討へと発展していきました。

他のサービスとの比較検討よりも、まず「やってみる」という前向きな姿勢が導入の原動力となりました。

「他のサービスとの比較というよりも、会社全体のDX推進の流れの中で、まずは施工段階の業務を効率化してみよう、という前向きな判断でした。」

（錢高組 黒川様・児嶋様）

導入の最終的な決め手となったのは、現場責任者によるシビアな費用対効果の検証でした。工期全体を通じた導入費用を人件費に換算し、「月に数日の整理作業が削減できれば十分に回収できる」と判断。実際に運用してみると請求額は想定の範囲内に収まり、他の現場への展開にも手応えを感じたといいます。

「工期を通じた導入費用を人件費に換算すると、現場社員1人分の約2か月弱のコスト感でした。これなら、整理作業が月に数日削減できれば十分に回収可能だと判断しました。実際に請求額は想定を超えることはなく、これなら他の現場にも展開できるという感触を得ました。」

（錢高組 越智様）

導入効果

- 作業時間は50%以上削減。月に2～3日かかっていた作業が数時間に- 未回収ミルシートが一目で把握でき、抜け漏れの早期発見が可能に- 誰でも操作できる直感的な画面で、属人化を解消

Mill-Box導入後、現場の業務は大きく変化しました。最も顕著な効果は作業時間の短縮です。従来は月に2～3日を費やしていたミルシートの整理・照合作業が、スキャン中心の運用に切り替わったことで大幅に効率化されました。

「別の現場にもヒアリングしたところ、整理作業が感覚値で50%以上は削減できたという話もあった。従来は月に2～3日かかっていた作業が、今はスキャン中心の作業で済むようになり、精神的にも非常に楽になりました。」

（錢高組 米倉様）

また、画面上でミルシートの回収状況を一覧管理できるようになったことで、これまで見落としがちだった抜け漏れをリアルタイムに把握できるようになりました。検査時にも、必要な書類をデータ上で即座に呼び出せるため、対応がスムーズになったといいます。

「画面上で、どのミルシートが未回収なのか一目でわかるので、抜け漏れの心配がなくなりました。検査の際も、これまでは紙のファイルから探し出すのに苦労していましたが、今はPC画面ですぐに確認できます。操作も直感的でわかりやすく、誰がやっても作業ミスが起きにくい点がいいですね。」

（錢高組 田中様）

まとめ・今後の展望

錢高組では、社内の技術発表会でもMill-Boxの活用事例を紹介するなど、その導入効果を高く評価し、今後も全社への展開を予定しています。

将来的には鉄骨や生コンの伝票など、現場で扱うあらゆる部材の電子管理へと発展させ、画像認識から一覧化まで全自動でつながる仕組みの実現へ期待を寄せています。

「将来的には、鉄骨や生コンの伝票など、現場で扱っている部材の全てが電子管理できて、画像認識から一覧化まで全自動でつながる状態が理想ですね。」

（錢高組 黒川様・越智様）

Mill-Boxは、現場のリアルな声をもとに今も進化を続けています。今後も現場のフィードバックを継続的にプロダクトに反映し、建設会社・商社・メーカー・検査機関など、鉄鋼流通に関わるステークホルダーが連携しやすいミルシート管理の仕組みづくりを支援することで、業界全体の生産性向上に貢献してまいります。

Mill-Boxについて

Mill-Box（ミルボックス） は、鉄鋼流通・建設現場におけるミルシート（使用鋼材の品質証明書）の管理を電子化するクラウド型ミルシート管理システムです。鉄筋タグとの照合、数量・寸法等の集計、検索・保管、検査関連資料の作成支援といった一連の業務をオンライン上で効率化し、紙を前提とした従来の運用負荷を大幅に軽減します。

また、現場の実運用に合わせたシンプルで直感的な操作性により、マニュアルが不要で導入後すぐに現場で活用できる点も特長です。

ミルシート管理における業務の属人化・紙作業・手入力ミスの削減を通じて、建設現場の業務効率化と品質管理の高度化を支援します。

公式サイト：https://millbox.mc-imdx.com/

本件に関するお問い合わせ

三菱商事株式会社

マテリアルソリューショングループ 産業素材DXチーム

メールアドレス：toru.urasawa@mitsubishicorp.com

電話：080-5029-1250

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