【どっち派 !?】じゅわっと桃 or シャリシャリ桃！焼きたてタルトを、あえて “冷やす” 夏シーズン到来！“ピーチヨーグルト風” のチーズタルトが登場

株式会社BAKE

株式会社BAKE（本社：東京都港区、代表取締役社長 CEO：笠井 英一）が運営するチーズ菓子専門店「BAKE CHEESE TART」は、夏の新商品として「焼きたてタルト 桃チーズ」を、2026年7月1日（水）より発売いたします。

冷やして “じゅわっ” 凍らせて “シャリシャリ” な桃体験！

冷やしてもおいしい、ピーチヨーグルト風チーズタルトが登場

この夏「BAKE CHEESE TART」から、冷やしてもおいしい“ピーチヨーグルト風”のチーズタルトが登場します。じゅわっと広がる桃の甘みにヨーグルトのほどよい酸味が重なり、夏にぴったりの軽やかな味わいに仕上げました。焼きたてはもちろん、冷蔵庫で冷やすと、桃はじゅわっとみずみずしく、ムースはぎゅっと引き締まりベイクドチーズケーキのようなずっしり濃厚な口当たりに。冷凍庫で凍らせると、桃はシャリッとムースはアイスのようなひんやり濃厚な食感に変化します。ひんやりさっぱりと楽しめる、夏季限定の桃スイーツをぜひご堪能ください。

商品概要

● 焼きたてタルト 桃チーズ

ごろっと桃の果肉たっぷりなチーズタルトです。芳醇な香りとジューシーな果肉感が溢れる夏の果実「桃」を、爽やかな味わいが特徴の桃ヨーグルトチーズムースにたっぷりトッピング。艶やかでみずみずしい桃の味わいと、さっぱりとしたヨーグルトチーズムースが相性抜群の夏季限定商品です。

価格 ：351円（税込）/ 1個

販売店舗 ：「BAKE CHEESE TART」全国の店舗

「BAKE the SHOP」全国の店舗

販売期間 ：2026年7月1日（水）～2026年9月14日（月）

※なくなり次第終了となります。

オリジナルトートバッグのプレゼントキャンペーン

この夏、「BAKE the SUMMER キャンペーン 2026」を開催いたします。本キャンペーンでは、対象商品をご購入いただいたお客様に、オリジナルの限定「サマートートバッグ」をプレゼントいたします。対象商品は、お好きなチーズタルトを詰め合わせて楽しめる「お好きなチーズタルト6個BOX」と、日持ちする箱菓子の「ベイクTHEスフレケーキ」。手土産やご自宅でのおやつ時間にもおすすめの商品をお楽しみください。

配布期間：2026年7月17日（金）～ 2026年8月16日（日）

対象店舗：「BAKE CHEESE TART」国内常設店舗

参加条件：下記2点を購入いただいたお客様

・お好きなチーズタルト 6個

・ベイクTHEスフレケーキ 1箱

特典 ：オリジナルのサマートートバッグ1点をプレゼント ※なくなり次第終了

北海道生まれのチーズ菓子専門店「BAKE CHEESE TART」とは

ブランド誕生11年目を節目に、チーズタルト専門店という枠を超え、チーズ菓子の専門店へとアップデートした「BAKE CHEESE TART」。その時々の気分に寄り添った、さまざまなカタチのチーズ菓子を展開いたします。「Cheese Metamorphose ひと目惚れを、何度でも。」を掲げ、変化し続けるチーズ菓子を通して、心に残る感動体験をお届けいたします。

会社概要

・名 称：株式会社BAKE（べイク） 英語表記：BAKE INC.

・創 業：2013年4月

・代表者：代表取締役社長 CEO 笠井 英一

・所在地：〒108-0071 東京都港区白金台3-19-1 興和白金台ビル6F

・企業情報：https://bake-jp.com/

・事業内容：

1）菓子の製造・販売

2）ECサイト「BAKE the ONLINE」の運営

3）WEBメディア「THE BAKE MAGAZINE」「CAKE.TOKYO」 の運営

・展開する主要菓子ブランド

北海道生まれのチーズ菓子専門店「BAKE CHEESE TART」（https://cheesetart.com）

シュークリーム専門店「クロッカンシュー ザクザク」（http://zakuzaku.co.jp）

焼きたてカスタードアップルパイ専門店「RINGO」（http://ringo-applepie.com）

バターサンド専門店「PRESS BUTTER SAND」（https://buttersand.com）

架空のパティスリー「しろいし洋菓子店」（https://shiroishi-yougashiten.com/)

ナッツ菓子専門店「caica」（https://caica-nuts.com/）

米菓の新境地「トーキョー煎餅」（https://senbei.tokyo/）

滴る雫の紅茶菓子「TeaDrop.」（http://tea-drop.com）

ひとくちのコーヒー体験「A Bite Coffee」